EnBW Energie Baden Württemberg AG

Grün und einfach: EnBW bietet Ökostrom ohne Tarifwechsel

Öko-Option für EnBW-Stromkunden die ersten drei Monate kostenlos

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Man sieht es ihm nicht an, aber er ist immer öfter grün. Aus deutschen Steckdosen fließt deutlich mehr Ökostrom als noch im Vorjahr. So entschieden sich im Juni diesen Jahres 58 Prozent derjenigen, die über das Portal Verivox einen Stromvertrag abgeschlossenen haben, für einen Öko-Tarif. Beeindruckend, denn im Vorjahr waren es gerade mal 33 Prozent*.

Diesen Trend fördert die EnBW und schafft Anreize, dass Stromkunden sich noch häufiger für die nachhaltige Variante entscheiden: Mit der neuen Öko-Option können EnBW-Kunden ohne Ökostrom-Vertrag ab sofort bequem auf grünen Strom umsteigen. Für 4,95 Euro können sie die entsprechende Option über das Kundenportal Meine EnBW oder per Telefon hinzubuchen. So wechseln EnBW-Kunden ganz einfach zu Ökostrom - ohne langwierigen Vertragswechsel. Zur Einführung sind die ersten drei Monate kostenlos. Das Angebot ist jederzeit monatlich kündbar.

Klimaschutz soll einfach sein

Das Bewusstsein für Klimaschutz nimmt zu - nicht zuletzt durch die schwedische Jungaktivistin Greta Thunberg und die Fridays for Future. "Menschen achten zunehmend auf ihren ökologischen Fußabdruck. Aber wir wollen uns nicht einzig auf den Appell an das grüne Gewissen unserer Kunden beschränken. Der EnBW geht es darum, den Umstieg auf Ökostrom möglichst einfach zu machen und Angebote für Ökostrom-Tarife attraktiv zu gestalten", sagt Volker Bloch, der bei der EnBW das Privatkundengeschäft verantwortet. "Wir sind bei der Energiewende in einer Vorreiterrolle und arbeiten kontinuierlich an kundenfreundlichen Lösungen für die Nutzung von Strom aus Erneuerbaren Energien."

Engagement für Ökostrom in allen Bereichen

Denn die EnBW gestaltet mit ihrem Engagement für den Ausbau regenerativer Energiequellen die Energiewende aktiv mit. So hat das Unternehmen im Zuge seiner Strategie EnBW 2020 bereits rund drei Milliarden Euro in den Ausbau der Erneuerbaren investiert und seinem eigenen Erzeugungsportfolio mehr als 1.200 Megawatt Leistung aus regenerativen Quellen zugebaut. Bis 2025 sind weitere Investitionen in Höhe von mehr als fünf Milliarden Euro in Deutschland und ausgewählten Auslandsmärkten geplant. Allein mit Windkraft - auf See und auf Land - sollen bis dahin mindestens 3.500 Megawatt Strom gewonnen werden. So könnten beispielsweise die EnBW-Windparks Hohe See und Albatros, die sich derzeit im Bau befinden, alle Privathaushalte Münchens versorgen.Zusammen mit den beiden Offshore-Windparks EnBW Baltic I und II produzieren sie genug Strom für mehr als 1,3 Millionen E-Autos (bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20 kWh/100 km und einer Jahreslaufleistung von 15.000 km).

Weitere Informationen zur Öko-Option der EnBW gibt es hier: https://www.enbw.com/strom/produkte/oeko-option

*Quelle: https://www.verivox.de/presse/greta-effekt-nachfrage-nach-okostrom-steigt-rasant-122257/

Pressekontakt:

Heiko Willrett

Pressesprecher Vertrieb & Elektromobilität

Energie Baden-Württemberg AG

Unternehmenskommunikation

Schelmenwasenstraße 15

70567 Stuttgart

Telefon: 0711 289-88232

E-Mail: h.willrett@enbw.com

Website: enbw.com

Original-Content von: EnBW Energie Baden Württemberg AG, übermittelt durch news aktuell