Mainz, 30. Dezember 2019

Woche 01/20 Dienstag, 31.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.45 Leschs Kosmos K.o. durch KI? - Keine Angst vor schlauen Maschinen! Deutschland 2019 6.15 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016 7.00 Geniale Rivalen Fernsehen - Farnsworth gegen Sarnoff USA 2016 7.40 Geniale Rivalen Schusswaffen - Colt gegen Wesson USA 2016 8.25 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018 9.05 Geniale Rivalen Flugzeuge - Brüder Wright gegen Curtiss USA 2016 ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Genial konstruiert Eisenbahnen Großbritannien 2018 22.25 Genial konstruiert Superschiffe Großbritannien 2018 23.10 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Leadenhall Building Großbritannien 2017 23.55 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower 0.40 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt One World Trade Center Großbritannien 2017 1.25 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Billionaire Building Großbritannien 2017 2.10 Genial konstruiert Superflieger Großbritannien 2018 2.55 Jahrhundertflieger DC-3 Das erfolgreichste Flugzeug der Welt Deutschland 2018 3.40 Geniale Rivalen Raketen - Von Braun gegen Koroljow Großbritannien 2018 4.25 Geheimnisse der Sowjet-Technik Mondraketen und Monsterflieger Deutschland 2018 Woche 01/20 Mittwoch, 01.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Das war dann mal weg Verschwundene Berufe Deutschland 2019 5.55 Das war dann mal weg Westpaket, Intershop & Kaderakte Deutschland 2018 6.40 Das war dann mal weg Ostmark, Westsandmann & Transitstrecke Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 22.25 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1990-1992 - Einheitsrausch und Eierwürfe Deutschland 2018 23.10 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1993-1996 - Loveparade und Börsenfieber Deutschland 2018 23.55 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih Deutschland 2018 0.40 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017 1.25 Das war dann mal weg Henkelmann, Hawaii-Toast & Co. Deutschland 2017 2.10 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 2.55 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017 3.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 4.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 Woche 01/20 Donnerstag, 02.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 5.55 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1990-1992 - Einheitsrausch und Eierwürfe Deutschland 2018 6.40 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1993-1996 - Loveparade und Börsenfieber Deutschland 2018 7.25 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih Deutschland 2018 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 8.55 Terra X Mythos Wolfskind - Mogli und die wilden Kinder Deutschland 2016 9.40 Terra X Monster und Mythen Deutschland 2018 10.25 Mythos Dschingis Khan Die Suche nach dem verborgenen Grab Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Faszination Universum Im Bann der Astrologie Deutschland 2019 22.25 Terra X Faszination Universum Unser kosmisches Schicksal Deutschland 2019 23.10 Terra X Faszination Universum Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs Deutschland 2018 23.55 Terra X Faszination Universum Die Schwerkraft: Dirigentin der Welt Deutschland 2018 0.35 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 1.20 Mythen-Jäger Die Suche nach Sodom Großbritannien 2014 2.05 Mythen-Jäger Die Suche nach Camelot Großbritannien 2014 2.50 Mythen-Jäger Das verschollene Schiff in der Wüste Großbritannien 2014 3.35 Mythos Dschingis Khan Die Suche nach dem verborgenen Grab Deutschland 2014 4.20 Mythen-Jäger Der verlorene Stamm Israels Großbritannien 2014 Woche 02/20 Dienstag, 07.01. Bitte Programmänderung beachten: 11.30 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung "Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )

