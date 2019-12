ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 23. Dezember 2019

Mainz (ots)

Woche 52/19 Freitag, 27.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 ZDF-History Elly Beinhorn - Die Dokumentation Deutschland 2013 6.05 Mythos Kap Hoorn Deutschland 2016 6.50 Jahrhundertflieger DC-3 Das erfolgreichste Flugzeug der Welt Deutschland 2018 7.35 Der Flieger von Feuerland - Auf den Spuren eines deutschen Pioniers Deutschland 2017 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Der Mann, der Nofretete verschenkte - James Simon, der vergessene Mäzen Jahrhundertprojekt Museumsinsel Deutschland 2012 9.05 Streitfall Garnisonkirche - Potsdam und die Geschichte Deutschland 2018 9.55 Geraubte Kunst - Jüdische Sammlungen im Nationalsozialismus Deutschland 2019 10.20 Album 2019 - Bilder eines Jahres Deutschland 2019 11.25 Der satirische Jahresrückblick 2019 Deutschland 2019 11.55 heute-show - Der Jahresrückblick Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.35 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen den Klassenfeind Deutschland 2018 14.20 Feind ist, wer anders denkt - Geheimnisse der Stasi Gegen die Genossen Deutschland 2018 15.05 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.10 One Strange Rock - Unsere Erde Ursprung mit Will Smith USA 2018 3.55 One Strange Rock - Unsere Erde Überleben mit Will Smith USA 2018 4.40 One Strange Rock - Unsere Erde Flucht mit Will Smith USA 2018

