Woche 52/19 Donnerstag, 26.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 6.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 6.55 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 7.40 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 8.25 Terra X Ein Tag in Köln 1629 Deutschland 2019 9.10 Terra X Ein Tag in Paris 1775 Deutschland 2019 9.55 Terra X Ein Tag in Berlin 1926 Deutschland 2019 10.40 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. Deutschland 2017 11.20 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 12.05 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 12.50 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 18.05 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Ein Tag in Berlin 1926 Film von Arne Peisker, Jens Afflerbach und Sigrun Laste Deutschland 2019 22.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 v.Chr. Deutschland 2017 23.10 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 0 Deutschland 2014 23.50 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 0.35 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 1.15 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 2.00 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 2.45 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 3.25 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Deutschland 2015 4.10 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 4.55 ZDF-History Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte Deutschland 2016

