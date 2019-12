ZDFinfo

Mainz, 23. Dezember 2019

Woche 01/20 Samstag, 28.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 One Strange Rock - Unsere Erde Leben mit Will Smith USA 2018 6.10 One Strange Rock - Unsere Erde Außerirdische mit Will Smith USA 2018 6.55 One Strange Rock - Unsere Erde Erwachen mit Will Smith USA 2018 7.40 One Strange Rock - Unsere Erde Heimat mit Will Smith USA 2018 8.30 Mördern auf der Spur Leiche gesucht Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.25 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der verrückte Arzt Großbritannien 2018 11.10 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Polizistenmord in London Großbritannien 2018 11.55 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin USA 2017 13.25 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks USA 2017 14.10 Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde Großbritannien 2009 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Die Lust am Töten: Jürgen Bartsch Deutschland 2016 23.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 23.55 Die Paten von der Ruhr - Mafia-Paradies Deutschland Deutschland 2018 0.35 Sündenbabel Berlin Drogen, Sex und schwere Jungs Deutschland 2018 1.20 Sündenbabel Berlin Mörder, Opfer und Ermittler Deutschland 2018 2.05 Jack the Ripper - Auf den Spuren eines Phantoms Großbritannien 2019 2.50 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Tödlicher Abgrund Deutschland 2019 3.35 Mysteriöse Kriminalfälle der DDR Staatsmacht im Visier Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 01/20 Sonntag, 29.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009 6.15 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009 7.00 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009 7.45 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009 8.30 Tag der Entscheidung Hitlers Krieg im Osten Deutschland 2017 9.15 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 Der Zweite Weltkrieg Der Überfall Deutschland 2018 10.45 Der Zweite Weltkrieg Angriff auf Europa Deutschland 2018 11.25 Der Zweite Weltkrieg Neue Allianzen Deutschland 2018 12.10 Der Zweite Weltkrieg Die Welt am Abgrund Deutschland 2018 12.55 Der Zweite Weltkrieg Vernichtungskrieg Deutschland 2018 13.40 Der Zweite Weltkrieg An allen Fronten Deutschland 2018 14.25 Der Zweite Weltkrieg Totaler Krieg Deutschland 2018 15.05 Der Zweite Weltkrieg Der Weg in den Untergang Deutschland 2018 15.50 Der Zweite Weltkrieg Übermacht Deutschland 2018 16.35 Der Zweite Weltkrieg Verbrannte Erde Deutschland 2018 17.20 Der Zweite Weltkrieg Schlachtfeld Deutschland Deutschland 2018 18.05 Der Zweite Weltkrieg Apokalypse Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - November 1944 Deutschland 2014 23.55 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Dezember 1944 Deutschland 2014 0.40 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Januar 1945 Deutschland 2014 1.25 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Februar 1945 Deutschland 2014 2.10 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - März 1945 Deutschland 2014 2.55 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - April 1945 Deutschland 2014 3.40 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Mai 1945 Deutschland 2014 4.25 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juni 1945 Deutschland 2014 Woche 01/20 Montag, 30.12. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.15 Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - Juli 1945 Deutschland 2014 6.00 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009 6.45 Polenfeldzug Der Überfall Deutschland 2009 7.30 Der gute Nazi - Karl Plagge und die Juden von Vilnius Kanada 2018 "ZDF-History: Krieg der Zeichner" um 7.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.13 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten 21.40 Der Nazi-Plan Mord an einem Volk Großbritannien/USA/Deutschland 2019 22.25 Der Nazi-Plan Welt in Flammen Großbritannien/USA/Deutschland 2019 23.10 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016 23.50 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 0.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Rommel - Mythos und Wahrheit Deutschland 2011 1.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011 2.00 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008 2.45 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008 3.30 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008 ( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 02/20 Samstag, 04.01. Bitte Programmänderung beachten: 3.45 Dem Verbrechen auf der Spur Der letzte Zeuge Großbritannien 2011 "Dem Verbrechen auf der Spur: Die Visitenkarte des Täters" entfällt ( weiterer Ablauf ab 4.30 Uhr wie vorgesehen ) Sonntag, 05.01. Bitte Programmänderung beachten: 5.00 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 "Ermittler! - 25 Jahre Ungewissheit" entfällt ( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 18.00 Hitlers Reich privat Der Diktator und die Deutschen Deutschland 2019 "Hitlers Reich privat: Frauen unterm Hakenkreuz" entfällt 18.45 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 06.01. Bitte Programmänderung beachten: 8.00 Täter im Netz Der Fall Roberts USA 2019 "Ermittler! - Gewaltspirale" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Mittwoch, 08.01. Bitte Programmänderung beachten: 18.45 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In der Favela und im Township "Police Patrol - Gefährliches Pflaster: Polizistinnen unterwegs" entfällt ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Helden der Propaganda Sportler in der NS-Zeit Deutschland 2016 "Hitlers Reich privat: Der Diktator und die Deutschen" jetzt am 09.01. um 5.30 Uhr Donnerstag, 09.01. Bitte Programmänderung beachten: 5.30 Hitlers Reich privat Der Diktator und die Deutschen Deutschland 2019 "Hitlers Reich privat: Frauen unterm Hakenkreuz" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Auf Verbrecherjagd - Der Serienkiller Peter Tobin Großbritannien 2015 "Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )

