ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 11. März 2019

Woche 12/19 Montag, 18.03. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 22.30 ZDF-History Mythos Plattenbau - Wohnträume aus Beton in Ost und West Deutschland 2019 23.15 Das war dann mal weg Badekappe, Backenbart & Co. Deutschland 2017 "Das war dann mal weg: Auf Achse" entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen ) _____________________________________________________________________ Woche 13/19 Mittwoch, 27.03. Bitte Programmänderung beachten: 14.15 Wurzeln des Bösen Die Geburtsstunde des IS Frankreich 2017 "Inside IS - Die geheimen Pläne der Terrormiliz" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen )

