ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 8. März 2019

Mainz (ots)

Woche 11/19 Samstag, 09.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte 7.10 Polizei im Einsatz Jagd auf Schulschwänzer Deutschland 2016 7.55 Schnäppchenjagd Verloren, verpfändet, versteigert Deutschland 2016 8.40 Die Trödelprofis Die Deko muss raus 9.10 ZDFzeit Wie gerecht ist Deutschland? Der große Vermögens-Check Deutschland 2017 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 ZDFzeit Das verdient Deutschland Der große Gehälter-Vergleich Deutschland 2018 10.40 Raser, Rowdies, Rotlichtsünder! Mit der Verkehrspolizei im Einsatz 11.25 Tödliche Rennen - Viel PS und keine Skrupel 12.10 37° Die Pfandjäger Warum Menschen Flaschen sammeln Deutschland 2018 12.40 Polizei im Einsatz - Brennpunkt Kölnberg Deutschland 2014 13.25 ZDFzeit Arme Stadt, reiche Stadt Wo die Armut wohnt Deutschland 2019 14.10 37° Wo andere wegsehen Ärzte im Einsatz für Obdachlose Deutschland 2019 14.40 Wie der letzte Penner? - Obdachlos in Deutschland Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.55 heute-show Woche 11/19 Sonntag, 10.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Knast in Deutschland Herz, Schmerz, Sühne Deutschland 2017 6.20 Senioren hinter Gittern Deutschland 2018 7.05 Jung im Knast Geburtstag hinter Gittern Deutschland 2016 7.50 Hard Time - Knast in Vegas Gefängnismütter 8.35 Knast in Texas - Fünf Tage im Bexar County Jail 9.20 Ein Land erschießt sich selbst Amerikas tödliche Liebe zu den Waffen Deutschland 2013 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Skelette von York Großbritannien 2017 10.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 11.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die zehn Plagen Großbritannien 2017 12.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Suche nach Atlantis Großbritannien 2016 12.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017 13.35 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 14.20 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 15.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte König Salomos sagenhafter Reichtum Großbritannien 2018 16.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 17.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 18.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 18.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 22.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 23.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 23.55 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 0.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Kupferrolle vom Toten Meer Großbritannien 2016 1.25 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden Großbritannien 2011 2.05 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 2.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der geheimnisvolle Pharao Großbritannien 2018 3.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte König Salomos sagenhafter Reichtum Großbritannien 2018 4.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 Woche 11/19 Montag, 11.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorenen Schätze Ninives Großbritannien 2018 5.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Toten von Stonehenge Großbritannien 2017 ( weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die SS Himmlers Wahn 22.25 Die SS Totenkopf 23.05 Die SS Die Waffen-SS 23.50 Die SS Mythos Odessa 0.35 heute journal 1.00 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013 1.45 Böse Bauten Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Deutschland 2016 2.30 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spuren vom Westwall bis zur Autobahn Deutschland 2017 3.15 Böse Bauten Hitlers Architektur an Nord- und Ostsee Deutschland 2018 3.55 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015 4.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1933 bis 1935: Gleichschaltung Deutschland 2008 Woche 12/19 Samstag, 16.03. Bitte Programmänderung beachten: 12.00 ZDF-History Große Kriminalfälle - Dem Täter auf der Spur Deutschland 2018 "ZDF-History: Die großen Kriminalfälle der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 19.03. Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Protokoll eines Verbrechens Der Doppelmord von Flonheim Deutschland 2012 "ZDF-History: Die großen Kriminalfälle der Geschichte" entfällt ( weiterer Ablauf 9.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 13.45 ZDF-History Die großen Rätsel der Archäologie Deutschland 2012 "ZDF-History: Alexander der Große - Der Superstar der Antike" entfällt ( weiterer Ablauf 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 22.03. Bitte Programmänderungen beachten: 15.15 ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz Deutschland 2011 "ZDF-History: Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen" entfällt ( weiterer Ablauf 15.45 Uhr wie vorgesehen )

