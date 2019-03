ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 6. März 2019

Woche 10/19 Donnerstag, 07.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.20 In der Schuldenfalle Zwischen Kontopfändung und Gerichtsvollzieher Deutschland 2016 10.05 ZDF.reportage Klagen über Klagen Verwaltungsgerichte am Limit Deutschland 2018 10.35 ZDF.reportage Spurensuche Wenn Angehörige plötzlich verschwinden Deutschland 2018 11.05 ZDF.reportage Der Erbenermittler Auf der Spur des Geldes 11.35 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018 12.20 Wo die Armut wohnt Endstation Plattenbau? Deutschland 2016 13.05 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 13.35 Vampirskelette Untote im Mittelalter 14.20 ZDF-History Die Ritter - Mythos und Wahrheit Deutschland 2018 15.05 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017 15.50 Terra X Die Welt der Ritter Männer in Eisen 16.35 Terra X Die Welt der Ritter Für Ruhm und Ehre 17.20 Terra X Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art 18.05 Unsere geheimen Vorfahren - Der Fisch in uns ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Mit Christian Rach Deutschland 2015 22.25 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 22.55 Leschs Kosmos Fische - mehr als nur fette Beute Deutschland 2018 23.20 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 23.50 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018 0.20 Leschs Kosmos Eiseskälte: Zwischen Heilkraft und Verderben Deutschland 2017 0.45 heute journal 1.15 ZDF-History Die Honeckers - Die private Geschichte Deutschland 2017 2.00 Die Macht der Stasi Jagd auf einen Staatsfeind Deutschland 2015 2.45 Die schwersten Unglücke der DDR Gefährliche Technik vom großen Bruder Deutschland 2016 3.45 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

