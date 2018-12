Gute Tat im neuen Jahr: Bonus-Spende für sozial benachteiligte Kinder

Auf Bonusspende.de kann man mit einem Klick beim online-Einkauf spenden - und es kostet keinen Cent. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104527 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/DEUTSCHLAND RUNDET AUF/Foto: DEUTSCHLAND RUNDET AUF" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Mehr als 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche sind nach Zahlen des Mikrozensus in Deutschland von Armut betroffen. Das ist fast jedes fünfte Kind. Mit dem Online-Portal bonusspende.de ermöglicht die gemeinnützige Spendenbewegung "Deutschland rundet auf" jetzt ganz einfach, die Chancen dieser Kinder zu verbessern.

Freunde mit der Bahn besuchen, einen schönen Blumenstrauß verschenken oder etwas neues zum Anziehen shoppen? In der Zeit zwischen den Jahren werben viele online Shops mit Schnäppchen und Rabatt-Aktionen. Wer seinen Einkauf online - über Bonusspende.de. startet, kann dabei auch noch sozial benachteiligte Kinder unterstützen. Mit einem Klick auf das Portal sorgen Kundinnen und Kunden dafür, dass der Shop, in dem sie einkaufen, eine Spende an "Deutschland rundet auf" gibt. So hilft man mit dem Online-Einkauf sozial benachteiligten Kindern und es kostet keinen Cent.

Shoppen und spenden

Und so funktioniert es konkret: Man klickt auf das Online-Portal bonusspende.de von "Deutschland rundet auf". Dort wählt man den Shop aus, bei dem man einkaufen will. Eine Registrierung ist dafür nicht notwendig. Für jeden Einkauf über bonusspende.de geben die über 1.700 teilnehmenden Shops eine Provision. Viele bekannte Marken sind dabei, zum Beispiel die Deutsche Bahn, JAKO-O, Decathlon oder IKEA. Die Provision wird automatisch in eine Spende an "Deutschland rundet auf" umgewandelt. Und die gemeinnützige Spendenorganisation leitet diese zu 100% an geprüfte gemeinnützige Kinderhilfsprojekte weiter.

Wie hilft die Bonus-Spende?

Mit der Bonus-Spende werden die Förderprojekte von "Deutschland rundet auf" unterstützt. Alle Projekte haben ein dreistufiges Prüfverfahren durchlaufen. Sie verbessern die Bildungs- und Teilhabechancen sozial benachteiligter Kinder und ihrer Familien, zum Beispiel durch frühkindliche Bildung, Gewaltprävention oder Elternbildung. Dabei geht es immer um Hilfe zur Selbsthilfe, mit der sich die betroffenen Kinder und Familien langfristig aus Notlagen befreien können. Für welches Projekt gerade aufgerundet wird, sieht man auf Bonusspende.de und auf der Homepage von "Deutschland rundet auf"(www.deutschland-rundet-auf.de)

Bonus-Melder: Dein Helferlein für die gute Tat

Der "Bonus-Melder" ist eine Art Alarm. Er blinkt auf, wenn man sich auf einem Partner-Shop von bonusspende.de befindet. So wird man automatisch an die Bonus-Spende erinnert. Um dieses praktische Helferlein zu nutzen, lädt man einmalig das Add-On für den Browser herunter. Weitere Informationen rund um den Bonus-Melder gibt es auf Bonusspende.de.

Gutes tun und Weitersagen

"Kinder sind unsere Zukunft. Jedes Kind hat eine faire Chance auf Bildung und Teilhabe verdient. Und diese Chancen wollen wir allen Kindern und Jugendlichen hier in Deutschland verschaffen. Darum ermöglichen wir allen Menschen, einfach im Alltag beim Einkauf einen kleinen Beitrag für diese Kinder zu leisten. Nutzen Sie die Möglichkeit und erzählen sie es weiter!" sagt Nina Haensch, Geschäftsführerin von "Deutschland rundet auf".

Über "Deutschland rundet auf"

"Deutschland rundet auf" hat das Ziel, faire Chancen für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland zu schaffen. Die gemeinnützige Spendenbewegung ermöglicht allen Menschen, sich mit Mikrospenden für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu engagieren. Kundinnen und Kunden der "Deutschland rundet auf"-Partner können ihre Rechnungsbeträge an der Kasse durch die Worte "Aufrunden bitte!" um maximal 10 Cent aufrunden oder sich beim Online-Einkauf mit nur einem Klick über das Portal bonusspende.de engagieren. Belegschaften helfen mit der monatlichen Gehaltsspende.

Alle so gesammelten Spenden werden zu 100% an geprüfte, gemeinnützige Projekte in Deutschland weitergeleitet, die Kinder und ihre Eltern durch Angebote wie frühkindliche Bildung, Mentoring- und Patenschaftsprogramme oder Elternbildung unterstützen. Seit Start im März 2012 wurde bereits mehr als 185 Mio. Mal gespendet und über 8,5 Mio. Euro wurden gesammelt. Mehr als 73.000 Kinder erhalten dadurch Chancen auf eine bessere Zukunft.

Partner von "Deutschland rundet auf"

Bei diesen Unternehmen können Kundinnen und Kunden aufrunden: Netto Marken-Discount, Kaufland, Reno, toom Baumarkt, WittWeiden, BabyOne, bonprix, Jochen Schweizer, inkoop Verbrauchermärkte, Temma, Edeka Möllenkamp, dodenhof, Lebenslust Touristik GmbH (per Telefon oder online), Markant Markt Glißmann. Weitere Partner sind: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelhausen GmbH & Co. KG, Homanit GmbH & Co.KG, Trapo AG, Traporol GmbH, Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG, Wiesmann Personalisten GmbH, Brabender GmbH & Co. KG, Brabender Technologie GmbH & Co.KG, Ambermedia, Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Warth & Klein Grant Thornton AG.

