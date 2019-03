ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 11. März 2019

ZDFinfo

Woche 11/19 Dienstag, 12.03. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008 6.10 Damals nach dem Krieg Sommer in Ruinen Deutschland 2007 6.55 Damals nach dem Krieg Hunger und Hoffnung Deutschland 2007 7.35 Damals nach dem Krieg Schatten der Vergangenheit Deutschland 2007 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Damals nach dem Krieg Suche nach Heimat Deutschland 2007 9.05 Mörderjagd Späte Rache 9.55 Mörderjagd Schatten des Zweifels 10.40 Ermittler! Heimtückische Pläne 11.05 Ermittler! Mehrfachtätern auf der Spur 11.40 Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014 12.20 Ermittler! Fatale Schüsse 12.50 ZDF-History Skandal! Große Politaffären der Republik Deutschland 2019 13.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Kachelmann Deutschland 2015 14.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017 15.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Schlecker-Story Deutschland 2018 15.55 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 16.40 ZDF-History Alles Bluff?! Die großen Hochstapler der Geschichte Deutschland 2017 17.25 ZDF-History Dumm gelaufen: Missgeschicke der Geschichte Deutschland 2013 18.10 Die Kanada-Saga Zwei Welten Kanada 2017 18.50 Die Kanada-Saga Pioniere und Abenteurer Kanada 2017 19.35 Die Kanada-Saga Krieg gegen die USA Kanada 2017 ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Die Kanada-Saga Eigene Wege Kanada 2017 21.40 Die Kanada-Saga Erster Weltkrieg Kanada 2017 22.20 Die Kanada-Saga Aufschwung und Krise Kanada 2017 23.00 Die Kanada-Saga Zweiter Weltkrieg Kanada 2017 23.45 Die Kanada-Saga Kampf um Einheit Kanada 2017 0.25 heute journal 0.55 Die Amerika-Saga Kampf um die Freiheit 1.40 Die Amerika-Saga Geburt einer Nation 2.20 Die Amerika-Saga Der Weg nach Westen 3.05 Die Amerika-Saga Aufstieg und Spaltung 3.50 Die Amerika-Saga Nord gegen Süd 4.35 Die Amerika-Saga Cowboys und Indianer

