ZDFneo

ZDFneo Programmänderungen ab 15.03.2026

Mainz (ots)

Woche 12/26 
Sonntag, 15.03. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 0.20	 Ein Mops zum Verlieben
	 (Patrick)

	 Sarah 	         Beattie Edmondson 
	 Oliver 	 Ed Skrein 
	 Ben 	         Tom Bennett 
	 Becky 	         Emily Atack 
	 Maureen 	 Jennifer Saunders 
	 Celia 	         Gemma Jones 
	 Mr. Peters 	 Adrian Scarborough 
	 Alan 	         Peter Davison 
	 Rosemary 	 Cherie Lunghi 

	 Regie: Mandie Fletcher
	 Großbritannien/Belgien 2018
Im Streaming: 16. März 2026, 10.00 Uhr bis 31. März 2026 

(Der Spielfilm „Mein Leben mit Leo“ entfällt)

Montag, 16.03. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 5.10	 Ein Mops zum Verlieben
	 (Patrick)
(weitere Angaben s. 15.03.) 
(Der Spielfilm „Mein Leben mit Leo“ entfällt)

Dienstag, 17.03. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 6.40	 heute-show präsentiert: Till to go
	 Klimakrise
	 Satirischer Spaziergang mit Till Reiners
	 (vom 23.9.2022) 

	 Deutschland 2022

(„heute-show“-Online-Clip entfällt).


Woche 14/26 
Samstag, 28.03. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 1.40	 All die schönen Pferde
	 (All the Pretty Horses)
	 (von 22.05 Uhr)

	 USA 2000
 
 4.30	 Ich träumte von Afrika
- 6.20	 (I Dreamed of Africa)
	 (von 23.55 Uhr)

	 USA 2000
	 
	 
	 Beginn Sommerzeit
	 Zeitumstellung von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr 
	 ist im Programmablauf berücksichtigt.


(Die WH des Spielfilms „Greenland“ entfällt).

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

