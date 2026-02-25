ZDFneo

ZDFneo Programmänderungen ab 15.03.2026

Mainz (ots)

Woche 12/26 Sonntag, 15.03. Bitte Programmänderungen beachten: 0.20 Ein Mops zum Verlieben (Patrick) Sarah Beattie Edmondson Oliver Ed Skrein Ben Tom Bennett Becky Emily Atack Maureen Jennifer Saunders Celia Gemma Jones Mr. Peters Adrian Scarborough Alan Peter Davison Rosemary Cherie Lunghi Regie: Mandie Fletcher Großbritannien/Belgien 2018 Im Streaming: 16. März 2026, 10.00 Uhr bis 31. März 2026 (Der Spielfilm „Mein Leben mit Leo“ entfällt) Montag, 16.03. Bitte Programmänderungen beachten: 5.10 Ein Mops zum Verlieben (Patrick) (weitere Angaben s. 15.03.) (Der Spielfilm „Mein Leben mit Leo“ entfällt) Dienstag, 17.03. Bitte Programmänderungen beachten: 6.40 heute-show präsentiert: Till to go Klimakrise Satirischer Spaziergang mit Till Reiners (vom 23.9.2022) Deutschland 2022 („heute-show“-Online-Clip entfällt). Woche 14/26 Samstag, 28.03. Bitte Programmänderungen beachten: 1.40 All die schönen Pferde (All the Pretty Horses) (von 22.05 Uhr) USA 2000 4.30 Ich träumte von Afrika - 6.20 (I Dreamed of Africa) (von 23.55 Uhr) USA 2000 Beginn Sommerzeit Zeitumstellung von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr ist im Programmablauf berücksichtigt. (Die WH des Spielfilms „Greenland“ entfällt).

