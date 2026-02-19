PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFneo

ZDFneo Programmänderung PW 08/2026 - Donnerstag 19.02.2026

Mainz (ots)

Woche 08/26 
Donnerstag, 19.02. 

Bitte korrigierten Programmausdruck beachten : 

 0.30	 A Very Royal Scandal
	 Ein Trojanisches Pferd

	 Emily Maitlis 	      Ruth Wilson 
	 Prinz Andrew 	      Michael Sheen 
	 Sarah Ferguson       Claire Rushbrook 
	 Stewart Maclean      Éanna Hardwicke 
	 Amanda Thirsk 	      Joanna Scanlan 
	 Sir Edward Young     Alex Jennings 
	 Sam McAlister 	      Clare Calbraith 
	 Esme Wren 	      Lydia Leonard 
	 Prinzessin Beatrice  Honor Swinton Byrne 
	 Prinzessin Eugenie   Sofia Oxenham 

	 Schnitt: Mark Davis
	 Musik: Adrian Johnston
	 Kamera: Felix Wiedemann
	 Buch: Jeremy Brock
	 nach dem Roman von Emily Maitlis
	 Regie: Julian Jarrold
	 Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 01.32 Uhr bis 22. März 2026 

 1.30	 A Very Royal Scandal
	 Vor laufender Kamera

	 Emily Maitlis 	     Ruth Wilson 
	 Prinz Andrew 	     Michael Sheen 
	 Sarah Ferguson      Claire Rushbrook 
	 Stewart Maclean     Éanna Hardwicke 
	 Amanda Thirsk 	     Joanna Scanlan 
	 Sir Edward Young    Alex Jennings 
	 Sam McAlister 	     Clare Calbraith 
	 Esme Wren 	     Lydia Leonard 
	 Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne 
	 Prinzessin Eugenie  Sofia Oxenham 

	 Schnitt: Mark Davis
	 Musik: Adrian Johnston
	 Kamera: Felix Wiedemann
	 Buch: Jeremy Brock
	 nach dem Roman von Emily Maitlis
	 Regie: Julian Jarrold
	 Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 02.32 Uhr bis 22. März 2026 


 
 2.30	 A Very Royal Scandal
	 Die Stille nach dem Schuss

	 Emily Maitlis 	     Ruth Wilson 
	 Prinz Andrew 	     Michael Sheen 
	 Sarah Ferguson      Claire Rushbrook 
	 Stewart Maclean     Éanna Hardwicke 
	 Amanda Thirsk 	     Joanna Scanlan 
	 Sir Edward Young    Alex Jennings 
	 Sam McAlister 	     Clare Calbraith 
	 Esme Wren 	     Lydia Leonard 
	 Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne 
	 Prinzessin Eugenie  Sofia Oxenham 

	 Schnitt: Mark Davis
	 Musik: Adrian Johnston
	 Kamera: Felix Wiedemann
	 Buch: Jeremy Brock
	 nach dem Roman von Emily Maitlis
	 Regie: Julian Jarrold
	 Großbritannien 2024
Im Streaming: 20. Februar 2026, 03.32 Uhr bis 22. März 2026 


(Bitte sowohl den Zusatz ‘Neu’ als auch ‘Free-TV-Premiere‘ in allen drei Positionen streichen.)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

