ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung für PW 08/2026 - Donnerstag, 19.02.2026

Mainz (ots)

Woche 08/26 
Donnerstag, 19.02. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 0.30	 Neu                                                                       								                               Very Royal Scandal                                                                
	 Ein Trojanisches Pferd

	 Emily Maitlis 	     Ruth Wilson 
	 Prinz Andrew 	     Michael Sheen 
	 Sarah Ferguson      Claire Rushbrook 
	 Stewart Maclean     Éanna Hardwicke 
	 Amanda Thirsk 	     Joanna Scanlan 
	 Sir Edward Young    Alex Jennings 
	 Sam McAlister 	     Clare Calbraith 
	 Esme Wren 	     Lydia Leonard 
	 Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne 
	 Prinzessin Eugenie  Sofia Oxenham 

	 Schnitt: Mark Davis
	 Musik: Adrian Johnston
	 Kamera: Felix Wiedemann
	 Buch: Jeremy Brock
	 nach dem Roman von Emily Maitlis
	 Regie: Julian Jarrold
	 Großbritannien 2024							 Im Streaming: 20. Februar 2026, 01.32 Uhr bis 22. März 2026 
	 Free-TV-Premiere

 1.30	 A Very Royal Scandal
	 Vor laufender Kamera

	 Emily Maitlis 	     Ruth Wilson 
	 Prinz Andrew 	     Michael Sheen 
	 Sarah Ferguson      Claire Rushbrook 
	 Stewart Maclean     Éanna Hardwicke 
	 Amanda Thirsk 	     Joanna Scanlan 
	 Sir Edward Young    Alex Jennings 
	 Sam McAlister 	     Clare Calbraith 
	 Esme Wren 	     Lydia Leonard 
	 Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne 
	 Prinzessin Eugenie  Sofia Oxenham 

	 Schnitt: Mark Davis
	 Musik: Adrian Johnston
	 Kamera: Felix Wiedemann
	 Buch: Jeremy Brock
	 nach dem Roman von Emily Maitlis
	 Regie: Julian Jarrold
	 Großbritannien 2024							 Im Streaming: 20. Februar 2026, 02.32 Uhr bis 22. März 2026 
	 Free-TV-Premiere

 2.30	 A Very Royal Scandal
	 Die Stille nach dem Schuss

	 Emily Maitlis 	     Ruth Wilson 
	 Prinz Andrew 	     Michael Sheen 
	 Sarah Ferguson      Claire Rushbrook 
	 Stewart Maclean     Éanna Hardwicke 
	 Amanda Thirsk 	     Joanna Scanlan 
	 Sir Edward Young    Alex Jennings 
	 Sam McAlister 	     Clare Calbraith 
	 Esme Wren 	     Lydia Leonard 
	 Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne 
	 Prinzessin Eugenie  Sofia Oxenham 

	 Schnitt: Mark Davis
	 Musik: Adrian Johnston
	 Kamera: Felix Wiedemann
	 Buch: Jeremy Brock
	 nach dem Roman von Emily Maitlis
	 Regie: Julian Jarrold
	 Großbritannien 2024							 Im Streaming: 20. Februar 2026, 03.32 Uhr bis 22. März 2026 
	 Free-TV-Premiere

 3.30	 Paranormal Activity 4							 (vom Vortag)

 4.50	 Death in Paradise
	 Willkommen im Paradies
	 (von 12.35 Uhr) 


(Die Serie „Hysteria!“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
