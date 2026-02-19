ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung für PW 08/2026 - Donnerstag, 19.02.2026

Mainz (ots)

Woche 08/26 Donnerstag, 19.02. Bitte Programmänderung beachten: 0.30 Neu Very Royal Scandal Ein Trojanisches Pferd Emily Maitlis Ruth Wilson Prinz Andrew Michael Sheen Sarah Ferguson Claire Rushbrook Stewart Maclean Éanna Hardwicke Amanda Thirsk Joanna Scanlan Sir Edward Young Alex Jennings Sam McAlister Clare Calbraith Esme Wren Lydia Leonard Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham Schnitt: Mark Davis Musik: Adrian Johnston Kamera: Felix Wiedemann Buch: Jeremy Brock nach dem Roman von Emily Maitlis Regie: Julian Jarrold Großbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 01.32 Uhr bis 22. März 2026 Free-TV-Premiere 1.30 A Very Royal Scandal Vor laufender Kamera Emily Maitlis Ruth Wilson Prinz Andrew Michael Sheen Sarah Ferguson Claire Rushbrook Stewart Maclean Éanna Hardwicke Amanda Thirsk Joanna Scanlan Sir Edward Young Alex Jennings Sam McAlister Clare Calbraith Esme Wren Lydia Leonard Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham Schnitt: Mark Davis Musik: Adrian Johnston Kamera: Felix Wiedemann Buch: Jeremy Brock nach dem Roman von Emily Maitlis Regie: Julian Jarrold Großbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 02.32 Uhr bis 22. März 2026 Free-TV-Premiere 2.30 A Very Royal Scandal Die Stille nach dem Schuss Emily Maitlis Ruth Wilson Prinz Andrew Michael Sheen Sarah Ferguson Claire Rushbrook Stewart Maclean Éanna Hardwicke Amanda Thirsk Joanna Scanlan Sir Edward Young Alex Jennings Sam McAlister Clare Calbraith Esme Wren Lydia Leonard Prinzessin Beatrice Honor Swinton Byrne Prinzessin Eugenie Sofia Oxenham Schnitt: Mark Davis Musik: Adrian Johnston Kamera: Felix Wiedemann Buch: Jeremy Brock nach dem Roman von Emily Maitlis Regie: Julian Jarrold Großbritannien 2024 Im Streaming: 20. Februar 2026, 03.32 Uhr bis 22. März 2026 Free-TV-Premiere 3.30 Paranormal Activity 4 (vom Vortag) 4.50 Death in Paradise Willkommen im Paradies (von 12.35 Uhr) (Die Serie „Hysteria!“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen

