ZDFneo-Programmänderung ab 03.02.2026

ZDFneo z AUDIENCE / Publikation - Content-Management Mainz, 28. Januar 2026 ZDFneo Änderungsmitteilung _____________________________________________________________________ Woche 06/26 Dienstag, 03.02. 7.45 Löwenzahn Classics Bitte Folgenänderung beachten: Krebse unterm Blumentopf (ZDF 25.1.1998) Deutschland 1998 8.05 Löwenzahn Classics Bitte Folgenänderung beachten: Peter sucht das weiße Gold (ZDF 28.8.1994) Deutschland 1992 (Die Folgen ‚Peter und die Wölfe‘ und ‚Peter und das Schlafmobil‘ entfallen.) Woche 09/26 Freitag, 27.02. Bitte Programmänderungen beachten: 15.45 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Neupositionierung Legal-Drama (vom 15.10.2025) 16.25 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Partnerwahl Legal-Drama (vom 15.10.2025) (Die Folgen ‚Offene Rechnung‘ und ‚Interessenkonflikt‘ verschieben sich auf Montag, 02.03.2026.) ………………………………………….. 5.35 Dinge Erklärt – Kurzgesagt Bitte Folgenänderung beachten: Tiefsee (Die Folge ‚Können wir den Klimawandel …‘ entfällt.) Woche 10/26 Montag, 02.03. 15.50 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Offene Rechnung Legal-Drama (vom 15.10.2025) 16.25 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Interessenkonflikt Legal-Drama (vom 15.10.2025) (Die Folgen ‚Zweifelhafte Absichten‘ und ‚Gestern ist Heute‘ verschieben sich auf Dienstag, 03.03.2026.) Dienstag, 03.03. 15.45 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Zweifelhafte Absichten Legal-Drama (vom 16.10.2025) 16.25 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Gestern ist Heute Legal-Drama (vom 16.10.2025) (Die Folgen ‚Reviermarkierung‘ und ‚Endspiel‘ verschieben sich auf Mittwoch, 04.03.2026.) Mittwoch, 04.03. 15.40 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Reviermarkierung Legal-Drama (vom 16.10.2025) 16.20 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Endspiel Legal-Drama (vom 16.10.2025) (Die Folgen ‚Verlieren, um zu gewinnen‘ und ‚Paare und Partner‘ verschieben sich auf Donnerstag, 05.03.2026.) ………………………………………………………… Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.15 Friedhof der Kuscheltiere 2 (Pet Sematary II) Jeff Matthews Edward Furlong Chase Matthews Anthony Edwards Gus Gilbert Clancy Brown Clyde Parker Jared Rushton Renee Hallow Darlanne Fluegel Drew Gilbert Jason McGuire Regie: Mary Lambert USA 1992 0.45 Die glorreichen 10 Die sagenumwobensten Gestalten der Geschichte (vom 12.1.2020) 1.30 Die glorreichen 10 Die größten Spalter der Geschichte (vom 5.1.2020) 2.15 Sketch History Gute Fridas, schlechte Fridas (vom 28.12.2025) 2.40 Derby Girl Stich ins Wespennest Französische Comedyserie (vom 24.2.2023) 3.05 Derby Girl Schluss mit Rollschuhen Französische Comedyserie (vom 24.2.2023) 3.30 Derby Girl Ein neues Zuhause Französische Comedyserie (vom 24.2.2023) 4.00 Derby Girl Hoffnungsschimmer Französische Comedyserie (vom 24.2.2023) 4.25 Derby Girl Jetzt erst recht Französische Comedyserie (vom 24.2.2023) 4.50 Derby Girl Alles im Eimer Französische Comedyserie (vom 24.2.2023) 5.20 Derby Girl Tomatina! Französische Comedyserie (vom 24.2.2023) 5.50 Derby Girl -6.10 Auge um Auge… Französische Comedyserie (vom 24.2.2023) (Der Spielfilm „Ananas Express“ entfällt.) Donnerstag, 05.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 6.10 Die glorreichen 10 Die sagenumwobensten Gestalten der Geschichte (vom 12.1.2020) 6.55 Die Wicherts von nebenan Eberhards Gesundheit (ZDF 9.10.1995) 7.45 Löwenzahn Classics Wasser gibt's nicht überall (ZDF 14.1.1990) (Die Sendung „Dein Körper, deine Grenzen?“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wie vorgesehen.) ………………………………………………. 15.40 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Verlieren, um zu gewinnen Legal-Drama (vom 17.10.2025) 16.20 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Paare und Partner Legal-Drama (vom 17.10.2025) (Die Folgen ‚Private Einsichten‘ verschiebt sich auf Freitag, 06.03.2026. Die Folge ‚Neupositionierung‘ wurde auf Freitag, 27.02.2026, vorgezogen.) Freitag, 06.03. 15.45 Suits Bitte Folgenänderung beachten: Private Einsichten Legal-Drama (vom 17.10.2025) (Die Folge ‚Partnerwahl‘ wurde auf Freitag, 27.02.2026, vorgezogen.)

