ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung ab 03.02.2026

Mainz (ots)

ZDFneo z AUDIENCE / Publikation - Content-Management

Mainz, 28. Januar 2026

ZDFneo Änderungsmitteilung
_____________________________________________________________________

Woche 06/26 
Dienstag, 03.02. 

 7.45	 Löwenzahn Classics							 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Krebse unterm Blumentopf
	 (ZDF 25.1.1998)

	 Deutschland 1998

 8.05	 Löwenzahn Classics							 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Peter sucht das weiße Gold
	 (ZDF 28.8.1994)

	 Deutschland 1992


(Die Folgen ‚Peter und die Wölfe‘ und ‚Peter und das Schlafmobil‘ entfallen.)


Woche 09/26 
Freitag, 27.02. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 15.45	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Neupositionierung
	 Legal-Drama
	 (vom 15.10.2025)


 16.25	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Partnerwahl
	 Legal-Drama
	 (vom 15.10.2025)

(Die Folgen ‚Offene Rechnung‘ und ‚Interessenkonflikt‘ verschieben sich auf Montag, 02.03.2026.)
…………………………………………..

 5.35	 Dinge Erklärt – Kurzgesagt						 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Tiefsee


(Die Folge ‚Können wir den Klimawandel …‘ entfällt.) 

Woche 10/26 
Montag, 02.03. 

 15.50	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Offene Rechnung
	 Legal-Drama
	 (vom 15.10.2025)

 16.25	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Interessenkonflikt
	 Legal-Drama
	 (vom 15.10.2025)


(Die Folgen ‚Zweifelhafte Absichten‘ und ‚Gestern ist Heute‘ verschieben sich auf Dienstag, 03.03.2026.) 


Dienstag, 03.03. 

 15.45	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Zweifelhafte Absichten
	 Legal-Drama
	 (vom 16.10.2025)

 16.25	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Gestern ist Heute
	 Legal-Drama
	 (vom 16.10.2025)

(Die Folgen ‚Reviermarkierung‘ und ‚Endspiel‘ verschieben sich auf Mittwoch, 04.03.2026.) 


Mittwoch, 04.03. 

 15.40	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Reviermarkierung
	 Legal-Drama
	 (vom 16.10.2025)

 16.20	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Endspiel
	 Legal-Drama
	 (vom 16.10.2025)

(Die Folgen ‚Verlieren, um zu gewinnen‘ und ‚Paare und Partner‘ verschieben sich auf Donnerstag, 05.03.2026.) 
…………………………………………………………

 
 
Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:

23.15	 Friedhof der Kuscheltiere 2						 (Pet Sematary II)

	 Jeff Matthews 	 Edward Furlong 
	 Chase Matthews 	 Anthony Edwards 
	 Gus Gilbert 	 Clancy Brown 
	 Clyde Parker 	 Jared Rushton 
	 Renee Hallow 	 Darlanne Fluegel 
	 Drew Gilbert 	 Jason McGuire 

	 Regie: Mary Lambert
	 USA 1992

 0.45	 Die glorreichen 10
	 Die sagenumwobensten Gestalten der Geschichte
	 (vom 12.1.2020)

 1.30	 Die glorreichen 10
	 Die größten Spalter der Geschichte
	 (vom 5.1.2020)

 2.15	 Sketch History
	 Gute Fridas, schlechte Fridas
	 (vom 28.12.2025)

 2.40	 Derby Girl
	 Stich ins Wespennest
	 Französische Comedyserie
	 (vom 24.2.2023)

 3.05	 Derby Girl
	 Schluss mit Rollschuhen
	 Französische Comedyserie
	 (vom 24.2.2023)

 3.30	 Derby Girl
	 Ein neues Zuhause
	 Französische Comedyserie
	 (vom 24.2.2023)

 4.00	 Derby Girl
	 Hoffnungsschimmer
	 Französische Comedyserie
	 (vom 24.2.2023)

 4.25	 Derby Girl
	 Jetzt erst recht
	 Französische Comedyserie
	 (vom 24.2.2023)

 4.50	 Derby Girl
	 Alles im Eimer
	 Französische Comedyserie
	 (vom 24.2.2023)


 
 5.20	 Derby Girl
	 Tomatina!
	 Französische Comedyserie
	 (vom 24.2.2023)

 5.50	 Derby Girl
-6.10	 Auge um Auge…
	 Französische Comedyserie
	 (vom 24.2.2023)


(Der Spielfilm „Ananas Express“ entfällt.) 


Donnerstag, 05.03. 

Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 

 6.10	 Die glorreichen 10
	 Die sagenumwobensten Gestalten der Geschichte
	 (vom 12.1.2020)

 6.55	 Die Wicherts von nebenan
	 Eberhards Gesundheit
	 (ZDF 9.10.1995)

 7.45	 Löwenzahn Classics
	 Wasser gibt's nicht überall
	 (ZDF 14.1.1990)
(Die Sendung „Dein Körper, deine Grenzen?“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wie vorgesehen.)
……………………………………………….	

 15.40	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Verlieren, um zu gewinnen
	 Legal-Drama
	 (vom 17.10.2025)

 16.20	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Paare und Partner
	 Legal-Drama
	 (vom 17.10.2025)


(Die Folgen ‚Private Einsichten‘ verschiebt sich auf Freitag, 06.03.2026. Die Folge ‚Neupositionierung‘ wurde auf Freitag, 27.02.2026, vorgezogen.) 



 
Freitag, 06.03. 

 15.45	 Suits								 Bitte Folgenänderung beachten:
	 Private Einsichten							 Legal-Drama
	 (vom 17.10.2025)


(Die Folge ‚Partnerwahl‘ wurde auf Freitag, 27.02.2026, vorgezogen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

Weitere Storys: ZDFneo
