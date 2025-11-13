ZDFneo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 49/25 Samstag, 29.11. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Terra X Faszination Erde - mit Hannah Emde Kanada - Im Reich des Wassers (vom 4.1.2025) Deutschland 2024 (Die Sendung „Deuschland von oben 4“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)
