Einladung: Tierschutzprotest vor der Edeka-Zentrale in Hamburg am 25. Juni

Anlässlich der erschreckenden Funde bei "Gut & Günstig"-Hühnerbrustfilets plant die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt am 25. Juni eine Protest-Aktion vor der Edeka-Zentrale. Zur öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung werden überdimensionale Fleischverpackungen und Masthuhn-Attrappen vor dem Eingang platziert.

Eine aktuelle Untersuchung der Albert Schweitzer Stiftung deckt auf, dass 94,5 % der Hühnerbrustfilets der Eigenmarke "Gut & Günstig" von Muskelverfettung (auch bekannt als "White Striping") betroffen sind. Die Krankheit ist ein klarer Hinweis auf systematische Tierquälerei und mit bloßem Auge erkennbar. Es besteht dringender Handlungsbedarf!

Um den Edeka-Vorstand zum Handeln zu bewegen, protestieren Aktive von der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt am Mittwoch vor der Edeka-Zentrale in Hamburg. Zur Aktion werden überdimensionale "Gut & Günstig"-Hühnerbrustfiletverpackungen und Masthuhn-Attrappen in Einkaufswagen vor dem Haupteingang platziert. Die Protestierenden stehen zeitgleich mit Bannern, Schildern und starken Botschaften für Fotos, Videos und O-Töne bereit.

Wann: Mittwoch, 25.06.2025 von 11:30 bis 13:00 Uhr

Mittwoch, 25.06.2025 von 11:30 bis 13:00 Uhr Wo: Edeka-Zentrale, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg

Edeka-Zentrale, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg Kontakt vor Ort: Lisa-Marie Fuchs (Campaignerin), Tel.: +49 1556 8936882

Für Hintergrundgespräche steht Ihnen Irina Fronescu, Bereichsleitung Kampagnen bei der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, zur Verfügung.

Frei verwendbares Material zum Download

Über die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt

Die Albert Schweitzer Stiftung setzt sich für eine Welt ein, in der kein Tier mehr für die Herstellung von Lebensmitteln leidet. Die Stiftung nutzt juristische Mittel und wirkt auf wichtige Akteure aus Wirtschaft und Politik ein, um Tierschutzstandards zu erhöhen, den Verbrauch von Tierprodukten zu reduzieren und das pflanzliche Lebensmittelangebot zu verbessern. Interessierten bietet sie fundierte Informationen und zeigt Alternativen auf. Mehr erfahren Sie auf https://albert-schweitzer-stiftung.de.

Über die Masthuhn-Initiative

Allein in Deutschland werden jedes Jahr mehr als 600 Millionen Hühner gemästet und getötet - das sind über 80 % aller geschlachteten Landtiere. Die meisten dieser Tiere wachsen so schnell, dass sie sich kaum auf den Beinen halten können. Die triste und enge Stallumgebung sorgt für zusätzliches Leid. Um dieses zu lindern, hat die Albert Schweitzer Stiftung mit anderen europäischen Tierschutzorganisationen die Masthuhn-Initiative ins Leben gerufen, an der heute europaweit 37 Organisationen mitarbeiten. Neben den Kriterien der Masthuhn-Initiative akzeptiert die Stiftung auch den Wechsel auf Haltungsform 3 mit einigen Zusatzkriterien. Beides verringert die Überzüchtung der Tiere und sorgt in den Ställen für mehr Platz, Licht und Abwechslung. Eine weitere wichtige Vorgabe ist eine zuverlässigere und weniger stressvolle Betäubung vor der Schlachtung.

