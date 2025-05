DataPulse Research

Streaming wird zum Reisekatalog: Neue Studie zeigt, wie Serien die Urlaubsplanung beeinflussen

Berlin

Reiseziele sucht man sich nicht mehr im Katalog aus, sondern auf dem Bildschirm. Ob White Lotus, Tatort oder Dark - immer mehr Zuschauer wollen dorthin, wo ihre Lieblingsserien spielen.

Eine neue Analyse von DataPulse Research zeigt erstmals: Streaming-Plattformen werden zum digitalen Reisekatalog, besonders für die Generation der Screen-Natives. Das sogenannte "Set-Jetting", Reisen zu Serien- und Filmschauplätzen, prägt bereits jetzt die Tourismusströme 2025.

Der White-Lotus-Effekt:

Die HBO-Erfolgsserie White Lotus wirkt wie ein Katalysator für Tourismusströme - und das Staffel für Staffel:

Staffel 3: Thailand - Koh Samui im Fokus

Seit der Ausstrahlung der dritten Staffel verzeichnet die thailändische Insel Koh Samui einen messbaren Anstieg an Interesse:

Flug- & Hotelbuchungen: +30 % (v. a. aus Deutschland, Frankreich, UK)

+30 % (v. a. aus Deutschland, Frankreich, UK) Social Media: +60 % mehr Erwähnungen zu "Reisen nach Thailand"

+60 % mehr Erwähnungen zu "Reisen nach Thailand" Wikipedia: +2.976 % Seitenaufrufe zu "Koh Samui" innerhalb von 24 Stunden nach Folge 2

+2.976 % Seitenaufrufe zu "Koh Samui" innerhalb von 24 Stunden nach Folge 2 Four Seasons Resort (Drehort): +40 % Buchungsanstieg laut Hotels.com

Staffel 2: Sizilien - San Domenico wird Kult

In den USA haben sich Reisen nach Sizilien innerhalb eines Jahres verdreifacht. Besonders gefragt:

Google-Suchen nach "San Domenico": +800 %

nach "San Domenico": +800 % Das Hotel war monatelang ausgebucht

Staffel 1: Hawaii - Tourismus trotz Pandemie

Trotz Reisebeschränkungen während der Corona-Zeit löste Staffel 1 einen digitalen Hype um Maui aus:

Website-Traffic (Four Seasons Wailea): +425 %, Verfügbarkeitsanfragen: +386 %

(Four Seasons Wailea): +425 %, Verfügbarkeitsanfragen: +386 % Wikipedia "Wailea": +279 % mehr Aufrufe

Set-Jetting erreicht auch Deutschland

Auch hierzulande wird Film-Tourismus deutlich messbar:

Münster : Von durchschnittlich 1.000 Wikipedia-Aufrufen pro Tag auf bis zu 14.000 - Jede neue Folge des Tatort Münster führt zu doppelt so hohen, bis 14-mal so hohen Zugriffszahlen auf die Wikipedia-Seite zu Münster

: Von durchschnittlich 1.000 Wikipedia-Aufrufen pro Tag auf bis zu 14.000 - Jede neue Folge des Tatort Münster führt zu doppelt so hohen, bis 14-mal so hohen Zugriffszahlen auf die Wikipedia-Seite zu Münster Passau: +23 % Gästeübernachtungen nach BR-Serie Passau-Krimis

+23 % Gästeübernachtungen nach BR-Serie Passau-Krimis Brandenburg: Wanderwege zu Dark-Drehorten offiziell beworben

Warum werden Drehorte zu Sehnsuchtsorten?

Pedro Barbadillo, Filmberater und Location-Scout, erklärt:

"Die Location muss Teil eines ikonischen Formats sein, das bei Millennials oder Gen Z Kultstatus erreicht. Und sie muss erreichbar sein - physisch und emotional."

Was früher Hollywood war, sind heute Serien-Hits auf Netflix, HBO und Amazon. Die emotionale Bindung an Figuren, Orte und Geschichten wird zum Reisemotiv.

Hotlist 2025: Diese 8 Drehorte stehen vor dem Boom

Auf Basis von Streaming-Trends, Google-Suchen und Fan-Buzz wurden diese potenziellen Tourismus-Hotspots identifiziert:

Thailand - Jurassic World: Die Wiedergeburt

- Jurassic World: Die Wiedergeburt Peru - Paddington in Peru

- Paddington in Peru Kanada / British Columbia - The Last of Us

- The Last of Us Norwegen - Mission Impossible: The Final Reckoning

- Mission Impossible: The Final Reckoning Irland - Wednesday, Staffel 2 mit Lady Gaga

- Wednesday, Staffel 2 mit Lady Gaga Südkorea - Squid Game, Staffel 3

- Squid Game, Staffel 3 Großbritannien & Ägypten - Wicked: For Good

- Wicked: For Good Texas / USA - 1923, Staffel 2

Über die Studie

Die Analyse basiert auf Tourismuszahlen, Wikipedia-Statistiken, Google-Suchtrends sowie Streaming-Daten. Die Studie untersucht, welche filmischen Schauplätze sich nachhaltig als Reiseziele etablieren und welche nur kurzfristige Hypes erleben.

Mehr Details zur Studie

Für detaillierte Ergebnisse und interaktive Grafiken besuchen Sie: https://www.datapulse.de/set-jetting-hotlist-2025/

Über die Autoren

DataPulse Research ist ein unabhängiges Datenstudio, spezialisiert auf Datenjournalismus und Visualisierungen. Wir arbeiten engagiert daran, Zusammenhänge durch Daten in den richtigen Kontext zu stellen. Gegründet in Berlin, wurden unsere Studien in renommierten Publikationen wie Welt, FAZ, Focus, Tagesschau, BILD, Statista und Wikipedia veröffentlicht.

