Kein Sieger im Abstiegskracher, Duisburg will "das Wort mit dem großen 'A'" nicht in den Mund nehmen, Osnabrück jetzt Platz 2 und formuliert das Ziel Aufstieg, Fan-Frust bei Essen

München (ots)

Kein Sieger im Abstiegskracher! Der SSV Ulm 1846 und der 1. FC Saarbrücken trennen sich mit einem 1:1. Ulm bleibt weiterhin 5 Punkte hinter dem FCS und damit dem rettenden Ufer zurück. Trotzdem zieht Pavel Dotchev ein positives Fazit: "Kompliment an die Jungs, was sie heute geleistet haben. Es war ein hochintensives Spiel. Ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben uns mit 3 Punkten zu belohnen. Der Punkt heute wird wahrscheinlich auch eine sehr wichtige Rolle spielen."

Saarbrücken ist nun seit 3 Spielen ungeschlagen, der große Befreiungsschlag blieb aber aus. "Wenn du auswärts 1:0 führst und eigentlich die Chancen aufs 2:0 hast, dann bist du natürlich nicht zufrieden. 3. Liga und der Klassenerhalt sind kein Wunschkonzert, das ist Millimeterarbeit. Wir haben einen Punkt mitgenommen und die Distanz gewahrt", erklärt FCS-Trainer Argirios Giannikis.

Zuhause ist es am schönsten! 5 Heimsiege in der 3.Liga-Konferenz. Verl stolpert auch in Aachen und verliert schon das 3. Auswärtsspiel in Folge. Damit verpassen sie den Sprung an die Tabellenspitze. "Unsere Energie gegen den Ball war nicht gut. Wenn wir den Ball verloren haben, haben wir so lange gebraucht in unsere Zuordnung zu kommen, was ich so von dem Team nicht kenne", kritisiert Verl-Coach Tobias Strobl. Kommende Woche wartet bereits das nächste Auswärtsspiel. Am Samstag muss man zum Topspiel nach Cottbus reisen (ab 16.15 Uhr live). Aachen hingegen feiert den ersten Heimsieg seit dem 2. November und setzt die positive Serie von nun 5 ungeschlagenen Spielen in Folge fort. "Es ist schön auch mal wieder zuhause zu gewinnen, auswärts sind wir ja stark. Wir haben das Ruder gedreht und werden jetzt auch mehr Heimspiele gewinnen", zeigt sich Doppeltorschütze Mehdi Loune zuversichtlich.

Der MSV Duisburg hat seine Chance gegen Schlusslicht Schweinfurt genutzt und übernimmt vorerst die Tabellenführung. Zudem bleiben die Zebras als einziges Team in der 3. Liga zuhause ungeschlagen. Dennoch zeigt sich Co-Trainer Marvin Höner alles andere als zufrieden nach dem Spiel. "Du spielst hier zuhause, führst 3:0, nimmst dir vor Jungs reinzubringen, die zuletzt ein bisschen hinten dran waren. Dann aber so mutlos zu spielen in der 2. Halbzeit, nicht mehr auf die zweiten Bälle zu gehen, keine Zweikämpfe mehr zu gewinnen und den Ball nur noch wegzuschlagen, zeigt zwar, dass wir da oben zurecht stehen, aber gut daran tun nicht das Wort mit dem großen 'A' in den Mund zu nehmen." Auf Schweinfurter Seite geht das Debüt für Trainer Jermaine Jones mit 1:3 verloren. "Wir werden die Fehler klar ansprechen, die müssen abgestellt werden. Im Profifußball darfst du die nicht machen, die werden bestraft", erklärt der ehemalige Nationalspieler der USA.

Der neue Tabellenzweite heißt VfL Osnabrück! Das Team von Timo Schultz unterstreicht im Verfolgerduell mit Rot-Weiß Essen die Aufstiegsambitionen, die der Coach anschließend nochmals bestätigt. "Ich gehe davon aus, dass die Mannschaften unter den ersten 7 alle aufsteigen wollen. Ich weiß gar nicht, was an der Aussage so verwunderlich ist. Natürlich wollen wir das. Wir werden auch mal Phasen drin haben, wo wir vielleicht mal nicht gewinnen oder 2 Spiele hintereinander verlieren. Das ist ganz normal. Zwischen 1 und 7 ist alles so eng beieinander." Während die einen feiern, herrscht Frust auf der anderen Seite. Die Essener Spieler müssen sich vom eigenen Anhang einiges anhören. "Es ist normal, dass man nach einem 0:3 frustriert und sauer ist. Wir wissen selber, dass wir nicht gut gespielt haben. Wir versuchen trotzdem Woche für Woche abzuliefern. Es war heute nicht unser Tag", erklärt Essens Jose-Enrique Rios Alonso.

Verkehrte Welt in Regensburg: Der abstiegsbedrohte SSV Jahn Regensburg fährt nach 2 sieglosen Spielen wieder einen hochverdienten wie wichtigen Dreier ein. "Wir haben da weitergemacht, wo wir in Essen aufgehört haben. Das Wichtige ist, dass wir in eigenem Ballbesitz besser werden und mutiger sind", freut sich Trainer Michael Wimmer. Mit 31 Punkten auf Platz 15, beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge vorerst 7 Punkte. Der SV Wehen Wiesbaden kassiert dagegen einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen. "Wir waren im Kopf und in den Beinen einfach deutlich zu langsam. Wir haben viel zu spät so am Spiel teilgenommen, dass es uns berechtigt, hier was mitzunehmen", hadert Daniel Scherning.

Ingolstadt gewinnt auch gegen Havelse und bleibt damit das zweitbeste Team der Rückrunde. Auch wegen einer schwachen Chancenverwertung war nach dem Spiel nicht viel von diesem Positivlauf zu spüren. "Wir müssen nur schauen, dass wir auf Strecke bleiben und nicht irgendwann stehen bleiben. Deswegen bin ich froh, dass nicht alle 'Hurra' schreien, obwohl wir 3:2 gewonnen haben", meint FCI-Trainerin Sabrina Wittmann.

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga trennen sich im Nordderby der Hamburger SV und SV Werder Bremen 1:1. "Es war ein richtig geiles Derby, die Kulisse war wieder einmal unglaublich. Der Punkt ist schlussendlich für beide Mannschaften gerecht", fasst es Hamburgs Torschützin Sophie Hillebrand zusammen. Für den HSV ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Für Bremen hingegen eine verpasste Chance. Mit einem Sieg hätte man vorübergehend auf Platz 3 springen können. "Es war chaotisch. Es ging von vorne nach hinten, jede Mannschaft hat gekämpft. Es war wie eine Schlacht, viele Zweikämpfe, viele Fouls und am Ende 1:1. Unentschieden ist für mich kein Gewinn", meint Bremens Larissa Mühlhaus.

Nachfolgend die wichtigsten Aussagen vom 25. Spieltag der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der 3. Liga am Sonntag, u.a. ab 13.15 Uhr mit dem Spitzenspiel TSV 1860 München gegen Hansa Rostock.

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Saarbrücken 1:1

Remis beim Abstiegskracher. Ulm rettet spät zumindest 1 Punkt und verhindert so, dass der Abstand auf Saarbrücken weiter anwächst. Für Saarbrücken ist es das 3. Spiel ohne Niederlage in Folge, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt dennoch nur 4 Punkte.

Pavel Dotchev, Trainer SSV Ulm 1846 Fußball: "Wir waren ein bisschen näher dran an den 3 Punkten als die Mannschaft aus Saarbrücken. Leider Gottes gehen wir sozusagen mit dem ersten Schuss aufs Tor in Rückstand. Es ist zurzeit oft der Fall, dass wir wenig zulassen und unsere Gegner brutal effizient sind. Nach dem 1:0 haben wir offensiv gewechselt, wir mussten riskieren. Die Mannschaft ist super zurückgekommen. Kompliment an die Jungs, was sie heute geleistet haben. Es war ein hochintensives Spiel. Ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben uns mit 3 Punkten zu belohnen. Der Punkt heute wird wahrscheinlich auch eine sehr wichtige Rolle spielen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2RRVjNXcUNleGxCRVRWbUNmdlBLYUNaR00zSkUvcXhnQkhOYlpmMjlaUT0=

Argirios Giannikis Trainer 1. FC Saarbrücken: "Wir haben nicht beständig, konstant gespielt, was aufgrund der Brisanz des Spiels auch zu erwarten war. Es war eine relativ hohe Fehlerquote bei beiden Mannschaften. Wenn du auswärts 1:0 führst und eigentlich die Chancen aufs 2:0 hast, dann bist du natürlich nicht zufrieden. 3. Liga und der Klassenerhalt sind kein Wunschkonzert, das ist Millimeterarbeit. Wir haben einen Punkt mitgenommen und die Distanz gewahrt. Natürlich hätten wir gerne gewonnen und wir sind unzufrieden mit dem Ergebnis." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZyszMytFMXBOeHFOQS8rOUZQK3Vwb0lsdzhvZldMZ2oxOTAvUHQ4SHcrWT0=

Alemannia Aachen - SC Verl 3:1

Aachen setzt den positiven Trend auch gegen Verl fort. Mit 11 Punkten aus den letzten 5 Spielen (3 Siege, 2 Remis) hat man schon ein 8-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge geschaffen. Zudem ist es der 1. Heimsieg nach 111 Tagen. Für Verl ist es die 3. Auswärts-Niederlage in Folge und somit ein weiterer Dämpfer im Aufstiegsrennen.

Mehdi Loune, 2 Tore für Alemannia Aachen: "Ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist schön auch mal wieder zuhause zu gewinnen, auswärts sind wir ja stark. Wir haben das Ruder gedreht und werden jetzt auch mehr Heimspiele gewinnen. Das tut uns gut, alle haben Energie." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UlExNFlKTlBMNFZMcS9pSStpRFhSV2JXV2VzelNPUXVocENEc0lTR3BEND0=

Tobias Strobl, Trainer SC Verl: "Unsere Energie gegen den Ball war nicht gut. Wenn wir den Ball verloren haben, haben wir so lange gebraucht in unsere Zuordnung zu kommen, was ich so von dem Team nicht kenne. Das hat uns kein gutes Gefühl gegeben. Nach dem 2:0 war das besser. Mein Fazit: 20 Minuten nicht gut, dann richtig gut, nach dem 3:1 und der Roten Karte ist das Spiel natürlich vorbei. Wir sind in einem Prozess. Die einfachen Fehler sind gerade einen Tick zu viel, die müssen wir minimieren. Aber es geht um das Warum. Daraus werden wir die Schlüsse ziehen und nächste Woche besser sein. " Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bXhObWFidlExWTVWZWU1QzRhR3ZCWW5CVGU0S1JVYXdES1A1cytXSWZMWT0=

Zlatko Janjic, Sportvorstand SC Verl, vor dem Spiel über die Tabellensituation und Zutaten für einen möglichen Aufstieg: "Sehr coole Phase für uns. Wir sind oben dabei. Das ist ein Zeichen, dass das Trainerteam und die Mannschaft sehr viel richtig machen. Es macht einfach Spaß die Jungs zu beobachten und zu begleiten und ein Teil davon zu sein. Wir sind die spielstärkste Mannschaft, haben den meisten Ballbesitz und die Daten sprechen dafür. Die Jungs entwickeln sich herausragend. In der Truppe herrscht ein unglaublicher Spirit. Es sind viele Zutaten da." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bG5hSmdwMVRSd2o0WEEzbU1BUW9VN0R3U2RMKzI1QUV0aGxnZ3JYdk54VT0=

VfL Osnabrück - Rot-Weiß Essen 3:0

Osnabrück feiert einen wichtigen Heimsieg im Verfolgerduell. Damit sind die Jungs von der Bremer Brücke seit 6 Spielen ungeschlagen und springen vorübergehend auf Platz 2. Bei Essen reißt die Serie nach 9 ungeschlagenen Spielen in Folge. Auch Rot-Weiß hätte mit einem Sieg auf Platz 2 vorrücken können.

Reaktionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die 2026 noch ungeschlagenen Osnabrücker lassen sich nach dem Spiel von ihren Fans feiern, die Akteure von Rot-Weiss Essen müssen sich der Kritik ihrer frustrierten Fans im Gästeblock stellen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QjRBRDErNHNnK0N0clhPSkJhOThlcXNPWDdoQVl5R1lOc2hESmFXcUhlYz0=

Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Es ist vor allem für unsere Fans schön. Ein schöner Brückentag, sagt man hier in Osnabrück. Hintenraus ist die Stimmung immer noch gut. Wir hatten auch in der ein oder anderen Situation Glück, da müssen wir ehrlich sein. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Die Zuschauer sind über 90 Minuten komplett auf ihre Kosten gekommen."

... über seine Aussage vor dem Spiel und die eigenen Aufstiegsambitionen: "Ich gehe davon aus, dass die Mannschaften unter den ersten 7 alle aufsteigen wollen. Ich weiß gar nicht, was an der Aussage so verwunderlich ist. Natürlich wollen wir das. Wir werden auch mal Phasen drin haben, wo wir vielleicht mal nicht gewinnen oder 2 Spiele hintereinander verlieren. Das ist ganz normal. Zwischen 1 und 7 ist alles so eng beieinander." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cTFYZVBYTHhXcVlBaEF5NTV4eWRuVmpkeDJFSFFwN1M0MkwzcURlVlZSVT0=

Vor dem Spiel äußert sich Timo Schultz zum Gegner Essen und weiteren Kandidaten im Aufstiegskampf: "Es stapeln immer alle tief, sie haben aber einen Mords-Etat, Riesen-Infrastruktur und spielen seit Jahren in der Liga, teilweise auch oben mit. Wenn nicht Essen oder Rostock aufsteigen will, wer denn dann?" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K2RVelQ1VW9qMW44OWVqUGl4YTZZL1RtS1dLWW5jUFVSbXFvdTNSQk5Zbz0=

Osnabrücks Kapitän Jannik Müller, der mit dem 2:0 sein erstes Saisontor erzielte: "Wir hatten in den entscheidenden Momenten auch Glück und einen überragenden Torwart. Von daher: heute glücklich sein, aber in Zukunft an den Sachen arbeiten, die heute nicht so gut geklappt haben. Es hieß von vornherein: Vollgas, Attacke. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht."

... über die offen ausgesprochenen Aufstiegsambitionen: "Das ist genau die richtige Herangehensweise. Niemand will um die goldene Ananas spielen. Wir sind sehr gut damit gefahren, dass wir das relativ früh gesagt haben. Das war vom Winter an unser Anspruch. Ob man nur in der Kabine darüber spricht oder überall, macht keinen Unterschied. Wir können offen darüber reden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGgzV3BQQ1lzc29vYzJoOUZ6M2ZZUCtoVWJKMW1JU3BjMUFwZ09WWDBmQT0=

Dr. Michael Welling, Geschäftsführer VfL Osnabrück, in der Halbzeit über die Kaufoption des von Dynamo Dresden ausgeliehenen Robin Meißner: "Die haben wir. Die Höhe müsste ich jetzt nachgucken, ich habe jetzt keinen Zugriff auf meinen Rechner. Wir haben mit Robin gesprochen und gehen davon aus, dass er nächstes Jahr auch bei uns ist."

... über den Friedenstag anlässlich des 4. Jahrestags des Überfalls von Russland auf die Ukraine, inklusive Fahnen mit Friedenstauben, einer besonderen Kapitänsbinde des VfL und Liveschalten in die Ukraine: "Als der Angriff war, haben alle dahin geguckt. Pervers ist es ja, dass wir uns irgendwie fast daran gewöhnt haben. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, dass es Krieg gibt und dass Menschen leiden. Wir sind hier in der Friedensstadt Osnabrück, dem westfälischen Frieden. Deswegen fühlen wir uns als Osnabrücker dem Frieden besonders verpflichtet. Deswegen wollen wir die Menschen hier nochmal sensibilisieren, dass vor unserer Haustür ein Angriffskrieg ist, und gleichzeitig die Solidarität mit den angegriffenen und leidenden Menschen in der Ukraine zeigen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L09jRFVKWlYza1RmWm9PYnRwbUl6OGNkTVVjdFJrb2t3YzlHdUFqVEpFVT0=

Uwe Koschinat, Trainer Essen: "Natürlich bin ich total unglücklich über dieses Spiel. Wir waren im gesamten Spiel nicht so drin, wie sich das für ein Spitzenspiel gehört. Wir hatten unheimlich viele Situationen, wo 50/50-Bälle von Osnabrück viel wachsamer erobert und verteidigt wurden. Wir hatten Möglichkeiten in der 1. Halbzeit und dann wähnten wir uns schon in der Halbzeitpause. Dann passt es zur Leistung dieses Spiels, dass wir aus einem eigenen Abstoß heraus in der 45. Minute das 0:1 kassieren. Das ist schon eine heftige Bürde. So haben wir eigentlich nie wirklich ins Spiel reingefunden. Wir hatten zwar ordentliche Aufbaustrukturen, aber wir kamen nie in die gefährlichen Zonen, weil wir gedanklich unheimlich langsam waren. Das ist ein Scheiß Zeichen für uns, weil das eigentlich eine Domäne ist, über die wir uns immer ausgezeichnet haben. Wenn du immer mit so viel Kraft Rückstande aufholen musst, dann wird das irgendwann gegen so eine gute Mannschaft nicht funktionieren. Das ist uns komplett widerfahren."

... über die Aufarbeitung vor dem nächsten Kracher gegen Hansa Rostock am kommenden Samstag (ab 13.45 Uhr live im Einzelspiel): "Mit den Führungsspielern im Boot müssen wir eine Analyse auf den Platz bringen, die deren Gefühlswelt mit einbringen muss. Es geht darum zu verstehen: Warum fühlen sich in einigen Spielen Dinge so hervorragend an und in anderen so miserabel? Natürlich bewegen wir uns im Normalfall mit Osnabrück auf Augenhöhe. Das zeigt ja die Tabelle. Deswegen ist es absolut beschissen, dass es einfach nicht gereicht hat, um hier auf Augenhöhe Fußball zu spielen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ellYem1oU1hTVTRiYmRyeDRPRU8zY0pORDVDRWRtYkJ0UVREQ09XTzZHVT0=

Essens Jose-Enrique Rios Alonso über die Reaktion der Fans: "Wir waren in vielen Situationen nicht wachsam genug und nicht nah genug dran. Es ist normal, dass man nach einem 0:3 frustriert und sauer ist. Wir wissen selber, dass wir nicht gut gespielt haben. Wir versuchen trotzdem Woche für Woche abzuliefern. Es war heute nicht unser Tag. Wir müssen das schnell abhaken und dann geht's schon nach Rostock." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eEw0dUdkVzN6Z25CVVNYZFNpZ0tkSTE5RmdaUElHZVkwZkI2bzF1eEZZWT0=

MSV Duisburg - 1.FC Schweinfurt 05 3:1

Duisburg feiert den 9. Heimsieg in dieser Saison und bleibt zuhause ungeschlagen. Durch den 4. Sieg aus den letzten 6 Spielen übernehmen die Zebras die Tabellenführung. Schlusslicht Schweinfurt kassiert dagegen schon die 21.Saisonniederlage.

Marvin Höner, Co-Trainer MSV Duisburg: "Die 1. Halbzeit war sehr, verdient in der Höhe geführt. Wir haben ganz klar Themen angesprochen, die wir in der 2. Halbzeit umsetzen wollten. Du spielst hier zuhause, führst 3:0, nimmst dir vor Jungs reinzubringen, die zuletzt ein bisschen hinten dran waren. Dann aber so mutlos zu spielen in der 2. Halbzeit, nicht mehr auf die zweiten Bälle zu gehen, keine Zweikämpfe mehr zu gewinnen und den Ball nur noch wegzuschlagen, zeigt zwar, dass wir da oben zurecht stehen, aber gut daran tun nicht das Wort mit dem großen 'A' in den Mund zu nehmen. Wir sind zuhause ungeschlagen, diese Spiele musst du auch erstmal gewinnen, aber die 2. Halbzeit war nichts. Wir haben einen klaren Plan. Wir haben immer gesagt, wir wollen die 45 Punkte holen, jetzt haben wir 46. Über Aufstieg brauchen wir nicht reden, weil dafür musst du eine deutlich bessere 2. Halbzeit spielen als heute. " Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWY3VUhxQm04YXlGMDMrWE5TaXFZaWprUS9laVlOMk1ycU9xVXRXNWJ4cz0=

Jermaine Jones, Trainer 1.FC Schweinfurt: "Wir machen individuelle Fehler und dafür werden wir bestraft. Wir wussten, dass es hier nicht einfach wird, aber die Tore, die wir kriegen, sind zu einfach. Jeder, der den Sport gespielt hat, weiß, dass man erstmal wieder Selbstvertrauen kriegen muss, wenn man da unten drinsteht. Dann läuft das ein oder andere nicht so und dann wirst du nervös. Ich habe gleich wieder neue Ideen gehabt für die nächsten Spiele, die anstehen. Wir wussten, dass es schwer wird was mitzunehmen. Am Ende haben wir ihnen schon Druck gegeben, damit sie nicht einfach nach Hause gehen konnten mit einem großen Fest. Wir müssen hart arbeiten. Wir werden die Fehler klar ansprechen, die müssen abgestellt werden. Im Profifußball darfst du die nicht machen, die werden bestraft." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUpSeWozMDBQOUJnT3RjNGxDajNuOU1JVG5qajl6OXc1TWRjVVF6ZC9MMD0=

SSV Jahn Regensburg - SV Wehen Wiesbaden 2:1

Jahn Regensburg feiert einen wichtigen Heimsieg im Kampf um den Klassenerhalt. Damit erarbeitet sich der Jahn ein 7-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge. Wiesbaden hingegen verpasst im Aufstiegsrennen weiter nachzulegen, nachdem man zuletzt 5 Spiele in Folge ungeschlagen war.

Michael Wimmer, Trainer Regensburg: "Wir haben da weitergemacht, wo wir in Essen aufgehört haben. Das Wichtige ist, dass wir in eigenem Ballbesitz besser werden und mutiger sind. Das haben wir von der 1. Minute weg gemacht. Wir waren sehr dominant im Ballbesitz und haben dadurch sehr viele Torchancen kreiert. Das gibt Selbstvertrauen. Am Ende des Tages ist es ein sehr verdienter Heimsieg. Wir hätten den Sack einfach eher zu machen und den Deckel drauf machen müssen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L3BLSFIraUMvNmNpSmlwVm56dWtnRnE0VUxoRHhsQ1J6S1BCNzRraGNHRT0=

Daniel Scherning, Trainer Wiesbaden: "Wir haben eine schlechte 1. Halbzeit gespielt. Wir waren im Kopf und in den Beinen einfach deutlich zu langsam. Der Gegner hat es auch gut gemacht, wir sind so überhaupt nicht in unser Spiel gekommen. Wir haben viel zu spät so am Spiel teilgenommen, dass es uns berechtigt, hier was mitzunehmen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Trotzdem ist es auch normal, dass du mal einen Rückschlag hast und auch mal ein Spiel verlierst. Jetzt haben wir 13 aus 6 im Jahr 2026 geholt. Vorher hätte das jeder unterschrieben. Jetzt geht es darum, aus diesem Spiel zu lernen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V1cwQ3pvUUJycFpqb0swMmtrSnVrdmdJYWVjWjZMNkM2N1ozZWVBVXF3bz0=

FC Ingolstadt 04 - TSV Havelse 3:2

Ingolstadt ist nun seit 7 Spielen ungeschlagen und das zweitbeste Team der Rückrunde. Für Havelse ist es die 4. Niederlage aus den letzten 5 Spielen. Der Weg zum Klassenerhalt wird so immer schwerer.

Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt 04: "Die ersten 30 Minuten gehen klar an Havelse, aber danach haben wir uns gefangen. Wir haben eine gute Reaktion gezeigt, obwohl es hinten raus wieder eng wurde. Man sieht es auch an den Emotionen der Jungs, die etwas geknickt waren, obwohl wir das Spiel gewonnen haben. Wir hatten unfassbar viele Hochkaräter und müssen das Spiel früher zumachen. Wir haben einen unfassbar guten Nährboden in der Mannschaft, wir haben Spieler, die Woche für Woche Schritte machen. Wir müssen nur schauen, dass wir auf Strecke bleiben und nicht irgendwann stehen bleiben. Deswegen bin ich froh, dass nicht alle 'Hurra' schreien, obwohl wir 3:2 gewonnen haben. Wir machen unsere Taschen auf, sammeln alle Punkte, die wir da reinpacken können und die Tabelle hat uns in der Hinrunde nicht in Aktionismus getrieben und das wird sie auch nicht in der Rückrunde." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bDR1cXMzbVdZT2xIcTZ3MHpkRWJxc2M1bW00WU5jb2FtQkJnZStZN0VNRT0=

Samir Ferchichi, Trainer TSV Havelse: "Das 2:1 haben wir alle gesehen. Ist für mich nicht zu verstehen. Ich verstehe die Regelauslegung auch nicht mehr. Der Linienrichter sieht eine Abseitssituation, funkt das zum Hauptschiedsrichter und der Hauptschiedsrichter kann nicht erklären, ob jemand den Ball berührt hat. Am Ende verlieren wir das Spiel nicht aufgrund so einer Situation, aber ich finde es müßig, dass jede Woche über solche Themen sprechen. So eine Aktion verändert das ganze Spiel. Wir machen Ingolstadt so stark." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dDdsSkcrdXBnQWprbGVGckVWeUFtOS9tQ3NBWmJFOUZXb3VKaXVPQnFhND0=

Google Pixel Frauen Bundesliga live bei MagentaSport

"Richtig geiles" und "chaotisches" Nordderby findet keinen Sieger

Hamburger SV - SV Werder Bremen 1:1

Remis im Nordderby! HSV und Werder Bremen trennen sich 1:1. Für den HSV ist es ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt nun 3 Zähler. Für Bremen ist das Remis zu wenig. Mit einem Sieg hätte man vorerst auf Platz 3 springen können.

Sophie Hillebrand, Hamburger SV: "Es war ein richtig geiles Derby, die Kulisse war wieder einmal unglaublich. Der Punkt ist schlussendlich für beide Mannschaften gerecht, hätte aber auch in beide Richtungen ausgehen können. In der 2. Halbzeit haben wir ein bisschen den Zugriff verloren. Es gab extrem viele Zweikämpfe, viele Fouls und dementsprechend waren die Gelben Karten notwendig." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Rk1PZURZVWxleWVSQjJBM3dRSEFybEFMYlhFKzdMZ2VHc0VkVFl5WkUrOD0=

Larissa Mühlhaus, SV Werder Bremen: "Es war chaotisch. Es ging von vorne nach hinten, jede Mannschaft hat gekämpft. Es war wie eine Schlacht, viele Zweikämpfe, viele Fouls und am Ende 1:1. Unentschieden ist für mich kein Gewinn. Es war ein hitziges Spiel, da können wir mit einem Unentschieden zufrieden sein, weil wir 1:0 hinten waren." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MngyN1d5M3lXeVJwN0cycTQ1anRoRS9WSFduT3lvZW5ua1hWUTlLRE1SQT0=

3. Liga live bei MagentaSport - 25. Spieltag

Sonntag, 22.02.2026

ab 13.15 Uhr: TSV 1860 München - Hansa Rostock

ab 16.15 Uhr: Erzgebirge Aue - Energie Cottbus

ab 19.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Viktoria Köln

26.Spieltag

Freitag, 27.02.2026

Ab 18.45 Uhr: TSG Hoffenheim II - TSV 1860 München

Samstag, 28.02.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Viktoria Köln - VfB Stuttgart II, Hansa Rostock - Rot-Weiß Essen, Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück, SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04, SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball

ab 16.15 Uhr: Energie Cottbus - SC Verl

Sonntag, 29.02.2026

ab 13.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen

ab 16.15 Uhr: MASV Duisburg - TSV Havelse

ab 19.15 Uhr: 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken

