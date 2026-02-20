ZDFneo Programmänderung PW 08/2026 - Freitag, 20.02.2026
Mainz (ots)
Woche 08/26 Freitag, 20.02. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 23.45 neoriginal BLOCKBUSTAZ 4. Schicksal 0.15 neoriginal BLOCKBUSTAZ 5. Security 0.45 neoriginal BLOCKBUSTAZ 6. Abschied 1.15 neoriginal BLOCKBUSTAZ 7. Lottoking 1.40 neoriginal BLOCKBUSTAZ 8. Hochzeit 2.15 neoriginal BLOCKBUSTAZ 9. Talent 2.40 neoriginal BLOCKBUSTAZ 10. Bürgermaster 3.10 neoriginal BLOCKBUSTAZ 11. Kokain 3.40 neoriginal BLOCKBUSTAZ 12. Sperma 4.15 Deadly Tropics Eifersucht Französische Krimiserie (von 21.35 Uhr) 5.05 Deadly Tropics -6.00 Späte Rache Französische Krimiserie (von 22.25 Uhr) (Die Sendungen „Hysteria!“ um 23.45 Uhr und 0.35 Uhr entfallen.)
