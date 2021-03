ZDFneo

ZDFneo, Programmänderung

Mainz, 16. März 2021

Mainz (ots)

Woche 11/21 Donnerstag, 18.03. Bitte Programmergänzung beachten: 22.15 Late Night Alter Zu Gast: Nina LaGrande Deutschland 2021 (Diese Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 23.15 Uhr und die Ausstrahlung am Sonntag, 21.03.2021 beachten.) Woche 12/21 Freitag, 26.03. Bitte Zeitkorrektur beachten: 1.50 Pure Episode 5 Free-TV-Premiere 2.25 Pure Episode 6 Free-TV-Premiere 3.00 Death in Paradise Eine lange Reise (vom 2.9.2016) 3.50 Death in Paradise Falscher Ehrgeiz (vom 2.9.2016) 4.40 Death in Paradise Doppelmord der anderen Art (vom 9.9.2016) 5.40 Death in Paradise -6.35 Besuchszeiten (vom 9.9.2016) Woche 13/21 Samstag, 27.03. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 6.35 Frag den Lesch Klimawandel verhindert Eiszeit (vom 20.4.2016) 6.50 Terra X Das Eiszeit-Rätsel - Warum starben die Riesentiere aus? Film von Florian Breier (vom 4.1.2020) 7.35 Terra X Mammuts - Stars der Eiszeit (vom 7.11.2015) 8.20 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Sibirien - Zurück in die Eiszeit (vom 3.5.2020) 9.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Makaronesien: Oasen in der blauen Wüste (ZDF 21.2.2021) 9.45 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Im Sog der Unterwelt (vom 21.3.2021) 10.30 Terra X Die ersten Menschen Vom Wald in die Savanne (vom 8.4.2018) 11.15 Terra X Die ersten Menschen Aus Afrika in die ganze Welt (vom 8.4.2018) 12.00 Terra X Mächtige Männer - Ohnmächtige Frauen? Film von Birgit Tanner und Carsten Gutschmidt (vom 30.8.2020) 12.40 Terra X Tatort Steinzeit Deutschland vor 7000 Jahren (vom 25.11.2019) (ab 12.40 Uhr Programm wie ausgedruckt).

