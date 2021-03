ZDFneo

neoriginal: Drehstart "Loving Her" für ZDFneo und ZDFmediathek

Mit Banafshe Hourmazdi, Lena Klenke, Karin Hanczewski, Emma Drogunova u. a.

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Für die ZDFmediathek und ZDFneo entsteht derzeit in Berlin die Instant-Dramaserie "Loving Her": Hanna (Banafshe Hourmazdi) ist Mitte Zwanzig, lebt in einer Berliner WG und hat gerade ihr Studium abgeschlossen. Weil sie in Coronazeiten keinen Job findet, bleibt ihr nichts anderes übrig, als zurück zu ihren Eltern zu ziehen. Kurz bevor sie das Kapitel Berlin zuschlägt, läuft sie ihrer Jugendliebe Franzi (Lena Klenke) über den Weg - und die hat ausgerechnet ihre neue Freundin im Arm. Hanna beginnt, sich an ihre Zeit in Berlin zu erinnern, und lässt ihre vergangenen Beziehungen und Affären Revue passieren. Mit jeder ihrer Exfreundinnen verbindet Hanna etwas anderes, und jede Beziehung hat ihren Teil dazu beigetragen, dass Hanna die Frau wurde, die sie heute ist. In weiteren Rollen spielen unter anderen Karin Hanczewski, Emma Drogunova, Larissa Sirah Herden und Soma Pysall. Das neoriginal "Loving Her" wird von MadeFor produziert, unter der Verantwortung von Produzentin Tasja Abel. Die Producerin ist Philine Zebralla. Marlene Melchior und Leonie Krippendorff haben die Drehbücher verfasst. Leonie Krippendorff führt außerdem Regie. Nina Manhercz und Jasmin Verkoyen sind die verantwortlichen ZDF-Redakteurinnen, Christiane Meyer zur Capellen koordiniert für ZDFneo. Die Dreharbeiten der Instant-Dramaserie dauern voraussichtlich bis Ende März. Die Verfügbarkeit in der ZDFmediathek und die Ausstrahlung in ZDFneo ist für den Sommer geplant. "Loving Her" ist eine Adaption der niederländischen Serie "Anne+". Zum Genre: "Instant-Serien" werden in einem beschleunigten Produktionsprozess realisiert, so dass sie, auch als fiktionale Programme, einen aktuellen Bezug herstellen können. ZDFneo hat seit Frühjahr 2020 verschiedene Instant-Serien mit unterschiedlichen Bezügen zur Coronathematik produziert: "Drinnen - Im Internet sind alle gleich", "Liebe. Jetzt!", "Lehrerin auf Entzug", "Liebe. Jetzt! Christmas Edition" (alle 2020) und "Schlafschafe" (Onlinestellung und Ausstrahlung im Mai). Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/lovingher Weitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/ https://twitter.com/ZDFpresse

