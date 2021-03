ZDFneo

Mainz, 10. März 2021

Mainz (ots)

Woche 14/21 Donnerstag, 08.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 20.15 Monk Mr. Monk und das Attentat (vom 13.8.2016) Adrian Monk Tony Shalhoub Sharona Fleming Bitty Schram Captain Leland Stottlemeyer Ted Levine Lt. Deacon Jason Gray-Stanford Buch: Andy Breckman Regie: Dean Parisot USA 2002 21.30 Monk Mr. Monk und die Hellseherin (vom 13.8.2016) Adrian Monk Tony Shalhoub Sharona Fleming Bitty Schram Captain Leland Stottlemeyer Ted Levine Lt. Randall Disher Jason Gray-Stanford Buch: Andy Breckman Regie: Kevin Inch USA 2002 22.15 Neu Studio Schmitt Personality-Show mit Tommi Schmitt Deutschland 2021 22.45 ZDF Magazin Royale (ZDF 26.3.2021) Deutschland 2021 23.15 Studio Schmitt Personality-Show mit Tommi Schmitt (von 22.15 Uhr) Deutschland 2021 23.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 26.3.2021) Deutschland 2021 0.20 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 1 1.05 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 2 1.45 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 3 2.25 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 4 3.10 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 5 3.50 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 6 4.35 The Killer Inside Spuren ins Nichts 5.15 The Killer Inside -6.00 Nichts als die Wahrheit (Die Sendungen "Letzte Spur Berlin" um 20.15 Uhr und 21.00 Uhr sowie die "heute-show" um 21.45 Uhr entfallen.) Woche 15/21 Donnerstag, 15.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 20.15 Monk Mr. Monk gegen die Qualle (vom 14.8.2016) Monk Tony Shalhoub Sharona Bitty Schram Capt. Stottlemeyer Ted Levine Lt. Disher Jason Gray-Stanford Benjy Max Morrow Dr. Kroger Stanley Kamel Buch: Andy Breckman Regie: Rob Thompson USA 2002 20.55 Monk Mr. Monk auf dem Rummelplatz (vom 14.8.2016) Monk Tony Shalhoub Sharona Bitty Schram Capt.Stottlemeyer Ted Levine Lt. Disher Jason Gray-Stanford Benjy Max Morrow Lt. Adam Kirk Stephen McHattie Buch: Siobhan Byrne O'Connor Regie: Randall Zisk USA 2002 21.40 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 11.4.2021) (Die Sendungen "Letzte Spur Berlin" um 20.15 Uhr und 21.00 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen.) Woche 16/21 Donnerstag, 22.04. Bitte Programmänderungen beachten: 20.15 Monk Mr. Monk in der Anstalt (vom 20.8.2016) Monk Tony Shalhoub Sharona Bitty Schram Capt. Stottlemeyer Ted Levine Lt. Disher Jason Gray-Stanford Benjy Max Morrow Dr. Kroger Stanley Kamel Buch: David Breckman, Tom Scharpling Regie: Nick Marck USA 2002 20.55 Monk Mr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen (vom 20.8.2016) Monk Tony Shalhoub Sharona Bitty Schram Capt. Stottlemeyer Ted Levine Lt. Disher Jason Gray-Stanford Dr. Kroger Stanley Kamel Myra Teal Jessica Steen Buch: Timothy J. Lea Regie: Stephen Cragg USA 2002 21.40 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 18.4.2021) (Die Sendungen "Letzte Spur Berlin" um 20.15 Uhr und 21.00 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 22.15 Uhr wie vorgesehen.)

