Mainz, 11. März 2021

Woche 14/21 Donnerstag, 08.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 23.45 Monk Mr. Monk und das Attentat (von 20.15 Uhr) 0.55 Monk Mr. Monk und die Hellseherin (von 21.30 Uhr) 1.40 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 1 (vom 4.10.2019) 2.25 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 2 (vom 4.10.2019) 3.05 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 3 (vom 4.10.2019) 3.45 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 4 (vom 4.10.2019) 4.30 neoriginal Countdown Copenhagen II Folge 5 (vom 5.10.2019) 5.15 neoriginal -6.00 Countdown Copenhagen II Folge 6 (vom 5.10.2019) (Die Sendungen "heute-show" um 23.45 Uhr und "Killer Inside" um 4.45 Uhr und 5.25 Uhr entfallen.) Freitag, 09.04. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Terra Xpress Unglaublich! Kleine Wunder und große Träume (vom 20.12.2020) Deutschland 2020 (Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 6.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 15/21 Samstag, 10.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 21.50 Verlockende Falle (Entrapment) Robert MacDougal Sean Connery Gin Baker Catherine Zeta-Jones Thibadeaux Ving Rhames Hector Cruz Will Patton Conrad Greene Maury Chaykin Hans Kevin McNally Regie: Jon Amiel USA 1999 23.35 U-Turn - Kein Weg zurück (U Turn) 1.35 Verlockende Falle (Entrapment) (von 21.50 Uhr) 3.15 U-Turn - Kein Weg zurück (U Turn) 5.15 Bob, der Streuner -7.00 (A Street Cat Named Bob) (Der Spielfilm "Snatch - Schweine und Diamanten" entfällt.) Sonntag, 11.04. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 7.00 Terra X Blaues Wunder Pazifik (1) Paradies und Hölle 7.45 Terra X Blaues Wunder Pazifik (2) Labor des Lebens (Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 15.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 0.20 Monk Mr. Monk gegen die Qualle (von 20.15 Uhr) 1.05 Monk Mr. Monk auf dem Rummelplatz (von 20.55 Uhr) 1.45 neoriginal Killing Mike Rache Nach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye (vom 9.10.2020) 2.40 neoriginal Killing Mike Spaß an der Angst Nach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye (vom 9.10.2020) 3.35 neoriginal Killing Mike Tod auf Raten Nach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye (vom 9.10.2020) 4.30 neoriginal Killing Mike Treffpunkt Kiesgrube Nach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye (vom 9.10.2020) 5.30 Studio Schmitt - 6.00 Personality-Show mit Tommi Schmitt (von 22.15 Uhr) (Die Sendungen "Killer Inside" um 4.10 Uhr und 4.50 Uhr entfallen.) Woche 16/21 Donnerstag, 22.04. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 0.20 Monk Mr. Monk in der Anstalt (von 20.15 Uhr) 1.00 Monk Mr. Monk und ein Milliardär auf Abwegen (von 20.55 Uhr) 1.45 neoriginal Killing Mike Es lebe die Mörder-Gruppe Nach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye (vom 10.10.2020) 2.40 neoriginal Killing Mike Operation Sonnenwendfeuer Nach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye (vom 10.10.2020) 3.35 neoriginal Killing Mike Das Attentat Nach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye (vom 10.10.2020) 4.30 neoriginal Killing Mike Blutzoll Nach einer Idee von Christian Torpe & Marie Østerbye (vom 10.10.2020) 5.30 Studio Schmitt -6.00 (von 22.15 Uhr) (Die Sendungen "The Killer Inside" um 4.10 Uhr und 4.50 Uhr entfallen.)

