Corona-Krise: Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt fordert Betreuungsgarantie an Schulen/Grünen-Politikerin verlangt 500-Millionen-Förderprogramm für Luftfilter an Schulen

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat in der Corona-Krise eine Betreuungsgarantie für Schulkinder, die flächendeckende Förderung von Luftfilteranlagen in Schulklassen und kindgerechte Quarantäne-Regeln gefordert. "Wir brauchen in den Schulen und Kitas eine echte Betreuungsgarantie", sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Schulen sollten zwar so lange wie möglich aufgehalten werden, so die Grünen-Politikerin. "Eltern sollten aber auch jetzt schon die Sicherheit haben, dass sie nicht wieder alleine gelassen werden. Es braucht eine verlässliche und funktionierende Notbetreuung, wenn der Präsenzunterricht nicht mehr stattfinden kann", sagte Göring-Eckardt. "Und wir brauchen ein 500-Millionen-Förderprogramm zur Anschaffung mobiler Luftfilter für Schulen. Denn in vielen Schulen lassen sich die Fenster gar nicht öffnen", sagte Göring-Eckardt. Viele Anordnungen des Robert-Koch-Instituts und von Bund und Ländern machten zudem nur aus Erwachsenensicht Sinn. "Oder wie bitte schön, soll ein Kind zuhause in 'häusliche Absonderung' oder 'räumlich getrennt' zum Rest der Familie essen? Das ist absurd", sagte Göring-Eckardt. "Das Robert-Koch-Institut sollte als ersten Schritt kindergerechte Quarantäne-Leitlinien für die Gesundheitsbehörden entwickeln. Auch für die Schule braucht es eine Anpassung. Zudem brauchen wir Schnelltests an allen Schulen." Bund und Länder hatten sich am Montag nicht auf gemeinsame neue Regeln einigen können und wollen nun kommende Woche neue Beschlüsse fassen.

