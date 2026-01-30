rbb24 Inforadio

Landessportbund Berlin unterstützt Olympiabewerbung der Hauptstadt

Der Landessportbund Berlin unterstützt die geplante Bewerbung des Berliner Senats für Olympische Spiele. Präsident Thomas Härtel sagte am Freitag im rbb24 Inforadio, die Stimmung sei besser, als Umfragen zeigten: "Wir haben mehr als 28.000 Unterschriften im Rahmen unserer Volksinitiative für die Spiele in Berlin gesammelt." Die Berlinerinnen und Berliner wollten etwas Positives für ihre Stadt, "und dazu können die Olympischen und Paralympischen Spiele schon beitragen", erklärte Härtel und fügte hinzu: "Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, es gibt viele Kritiker. Aber ich glaube, wir brauchen auch eine Perspektive, gerade für unsere Kinder." Daher sei er optimistisch, so Härtel weiter. Auch die zu erwartenden Kosten seien für ihn kein Gegenargument: "Wir wollen ja ein Programm auflegen für die Sanierung und den Neubau von Sportstätten, wir wollen einen Fonds auflegen für den Breitensport." Es gehe dem Landessportbund eben nicht nur um 14 Tage Olympische und Paralympische Spiele in Berlin, sondern um eine Strukturentwicklung der Stadt, von der alle etwas hätten, betonte Härtel.

Der Berliner Senat stellt am Freitag seine Kampagne für die Olympia-Bewerbung vor. Die Gegner der Bewerbung planen für das nächste Jahr einen Volksentscheid.

