PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb24 Inforadio mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb24 Inforadio

Strack-Zimmermann: Europas Solidarität ist essenziell in Grönland-Frage

Berlin (ots)

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hält die Solidarität der Europäer mit Grönland für essenziell. Dass US-Präsident Donald Trump in der Grönlandfrage eingelenkt habe, sei auf die Einigkeit der Europäer zurückzuführen, sagte Strack-Zimmermann am Donnerstag im rbb24 Inforadio.

"Die klare Haltung der Europäer, an der Seite der Dänen und Grönländer zu sein, ist mit Sicherheit in Washington angekommen", so Strack-Zimmermann. Das gelte auch für die Drohung der Europäischen Union, ebenfalls "Zölle aus der Tasche zu ziehen" und für die Tatsache, dass die Börse reagiert habe: "Man darf ja nicht vergessen, dass auch die Händler in den USA keine Lust auf einen Handelskrieg haben. Natürlich reagieren dann die Märkte - und auch das dürfte Trump klar gewesen sein."

Trump hatte am Mittwoch seine Drohung zurückgenommen, im Streit über Grönland Strafzölle gegen europäische Staaten zu verhängen.

Das vollständige Interview finden Sie hier: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/01/22/strack-zimmermann-trump-groenland-weltwirtschaftsforum-davos.html

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb24 Inforadio, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb24 Inforadio mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb24 Inforadio
Weitere Storys: rbb24 Inforadio
Alle Storys Alle
  • 16.01.2026 – 07:50

    Bundesumweltminister Schneider würdigt UN-Hochseeschutzabkommen

    Berlin (ots) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat die Bedeutung des Abkommens zum Schutz der Hochsee hervorgehoben, das am Samstag in Kraft tritt. Bisher sei das Meer außerhalb der nationalen Hoheitsgebiete ein rechtsfreier Raum gewesen, sagte der SPD-Politiker am Freitag im rbb24 Inforadio. Jetzt hätten viele Länder zusammengearbeitet, um Regeln für die Hochsee zu schaffen. "Das ist ein großer, großer ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 08:11

    Berlins Justizsenatorin Badenberg: Mehr Befugnisse im Kampf gegen den Extremismus

    Berlin (ots) - Die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) fordert mehr Personal und mehr Befugnisse für die Sicherheitsbehörden, um stärker gegen Extremismus vorgehen zu können. Im rbb24 Inforadio sagte sie am Mittwoch, die Nachrichtendienste müssten mehr investieren als bislang. Für die Aufklärung von Netzwerken seien Befugnisse im digitalen Raum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren