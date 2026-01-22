rbb24 Inforadio

Strack-Zimmermann: Europas Solidarität ist essenziell in Grönland-Frage

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hält die Solidarität der Europäer mit Grönland für essenziell. Dass US-Präsident Donald Trump in der Grönlandfrage eingelenkt habe, sei auf die Einigkeit der Europäer zurückzuführen, sagte Strack-Zimmermann am Donnerstag im rbb24 Inforadio.

"Die klare Haltung der Europäer, an der Seite der Dänen und Grönländer zu sein, ist mit Sicherheit in Washington angekommen", so Strack-Zimmermann. Das gelte auch für die Drohung der Europäischen Union, ebenfalls "Zölle aus der Tasche zu ziehen" und für die Tatsache, dass die Börse reagiert habe: "Man darf ja nicht vergessen, dass auch die Händler in den USA keine Lust auf einen Handelskrieg haben. Natürlich reagieren dann die Märkte - und auch das dürfte Trump klar gewesen sein."

Trump hatte am Mittwoch seine Drohung zurückgenommen, im Streit über Grönland Strafzölle gegen europäische Staaten zu verhängen.

Das vollständige Interview finden Sie hier: https://www.inforadio.de/rubriken/interviews/2026/01/22/strack-zimmermann-trump-groenland-weltwirtschaftsforum-davos.html

