GN Hearing GmbH

ReSound stellt weltweit kleinstes KI-Hörsystem vor

Größter Launch der ReSound-Geschichte bringt zwei neue Produktfamilien

Münster/Ballerup (DK) (ots)

GN Hearing kündigt heute für die Marke ReSound die Markteinführung von zwei neuen Produktfamilien an. Mit ReSound Vivia präsentiert der Hersteller das weltweit kleinste Hörsystem mit Künstlicher Intelligenz (KI). Darüber hinaus stellt GN Hearing mit ReSound Savi eine Essentials-Familie mit Bluetooth® Low Energy (LE) Audio und Auracast(TM) Broadcast Audio vor. Beim größten Produktlaunch der ReSound-Geschichte werden insgesamt fünf Bauformen und sieben Technikstufen eingeführt.

Ein neuer, zusätzlicher Deep Neural Network (DNN) Chip macht das Hörsystem ReSound Vivia zur weltweit besten Lösung für das Verstehen im Lärm.(1-4) Den Entwicklern von ReSound ist es gelungen, den zusätzlichen Chip in die kleinste RIE-Bauform des Marktes zu integrieren ohne Kompromisse bei der Akku-Laufzeit eingehen zu müssen. Mit einer Akkuladung bietet das microRIE-Modell bis zu 30 Stunden Nutzungsdauer. Selbst bei Kombination von KI-Funktion und Streaming bei typischer Nutzung wird eine Akku-Laufzeit von 20 Stunden erreicht.

ReSound Vivia steht für einen menschlichen Ansatz der KI. Die Funktion Intelligent Focus ermöglicht es, den Gesprächspartner vor sich auch im Lärm ohne Anstrengung zu verstehen. Selbst in schwierigen Situationen, etwa in lauten Restaurants oder in Räumen mit vielen Menschen, sorgt die neue Technologie für ein natürliches und müheloses Hörerlebnis.

DNN-gestützte Lösung ist bis zu 17-mal effizienter: weltweit beste Hörerlebnisse in lauten Umgebungen(1)

Die DNN-gestützte Lösung ist bis zu 17-mal effizienter als andere führende Hörlösungen mit Direktionalität und DNN-Rauschunterdrückung. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung des Sprachverstehens. Das DNN wurde mit 13,5 Millionen gesprochenen Sätzen in verschiedenen Sprachen und mit unterschiedlichem Stimmeinsatz auf 3,9 Millionen abgestimmte Klangparameter trainiert. Es kann 4,9 Billionen Operationen pro Tag durchführen, um Sprache zu erkennen und Hintergrundgeräusche zu reduzieren.

Studien zeigen, dass ReSound Vivia das weltweit beste Hörerlebnis in lauten Umgebungen bietet: Beim Vergleich mit anderen KI-Hörlösungen erreichen 64 Prozent der Nutzer ein besseres Hörerlebnis in lauten Umgebungen; sie können Unterhaltungen dadurch entspannter folgen und besser verstehen.(1)

"Mit ReSound Vivia haben wir grundlegend neu definiert, wie künstliche Intelligenz das Hörerlebnis verbessern kann", so Rabea Westphal, Leiterin Produktmanagement bei GN Hearing für Deutschland, Österreich und die Schweiz. "Unser einzigartiger Intelligent Focus unterstützt die natürliche Klangwahrnehmung. Mittels KI kann das Hörsystem Signale anhand der Blickrichtung des Nutzers priorisieren; es richtet sich also nicht ausschließlich auf die Lautstärke einer Stimme aus. Die wichtigsten Schallinformationen werden intelligent optimiert, anstatt pauschal die lautesten Signale zu verstärken."

Erste Hörsystemserie im Volumensegment mit Auracast sowie weltweit erster App-integrierter Auracast Assistant für Hörsysteme

Mit der neuen Essential-Familie ReSound Savi erweitert GN Hearing die Verfügbarkeit von Bluetooth LE Audio und Auracast bis in die untersten Technikstufen. Somit können nun noch mehr Hörsystemnutzer von zukunftssicherer Konnektivität profitieren.

Im Zuge der Produkteinführungen stellt ReSound auch den weltweit ersten, in eine App integrierten Auracast Assistant für Hörsysteme vor. Der neue Assistant in der ReSound Smart 3D(TM) App vereinfacht die Auswahl von Auracast-Streams. Zudem können Auracast-Streams auch mit Smartphones und Geräten empfangen werden, die bislang nicht über Auracast-Features verfügen.

Christian Lücke: "Wir geben erneut wegweisende Impulse, die die gesamte Branche voranbringen werden"

"Mit ReSound Vivia und ReSound Savi geben wir erneut wegweisende Impulse, die die gesamte Branche voranbringen werden", so Christian Lücke, GN-Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz. "Mit ReSound Vivia bieten wir unseren Partnern im Hörakustik-Fachhandel weltweit führende Klangqualität, modernste KI-Technologie, ganztägige Akkulaufzeit und die kleinste RIE-Bauform des Marktes. Und mit ReSound Savi können sie nun deutlich mehr Menschen einen Zugang zu hochmoderner Konnektivität ermöglichen - einschließlich der Nutzbarkeit von Bluetooth LE Audio und Auracast."

Ferner wurden an den neuen Produkten wichtige Details optimiert, um dem Fachhandel Servicearbeiten zu erleichtern. Hierzu zählen austauschbare Mikrofonfilter, ein für die Produktfamilien einheitliches Domes- und Hörerportfolio und flexible Demosysteme. - "Wir entsprechen damit auch Anregungen und Wünschen unserer Partnerinnen und Partner", so Christian Lücke. "Uns liegt sehr daran, sie bei der Hörsystem-Anpassung bestmöglich zu unterstützen, damit ihre Kunden maximal profitieren."

ReSound Vivia ist als wiederaufladbares microRIE sowie als batteriebetriebenes RIE-Modell in zehn verschiedenen Farben erhältlich, darunter das außergewöhnlich auffallende ReSound Rot. Zur Produktfamilie zählt auch ein CROS-Modell im microRIE-Stil. ReSound Savi ist in einer neuen, wiederaufladbaren miniRIE-Bauform sowie in zwei batteriebetriebenen RIE-Bauformen erhältlich, jeweils in fünf modernen Farben. Hörakustiker in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die Produkt-Neuheiten ab 4. Februar 2025 vorbestellen. Lieferstart für ReSound Vivia und ReSound Savi ist in Deutschland und Österreich der 20. Februar, in der Schweiz der 6. März 2025. Damit sind die drei Länder zeitgleich mit den USA die ersten Märkte, auf denen die neuen Produkte erhältlich sind.

1. Schumacher & Groth (2025)

2. Cui & Groth (2024)

3. Quilter (2021)

4. GN-eigene Daten vorliegend

Ausführlich vorgestellt werden die neuen Produktfamilien ReSound Vivia und ReSound Savi beim Live Launch Event am 18. Februar von 12 bis 13 Uhr. Hörakustiker und Hörakustikerinnen können sich unter nachfolgendem Link anmelden.

https://ots.de/m4GvjL

Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.

Redaktioneller Hinweis:

Als weltweit führende Hörgeräte-Marken bestimmen ReSound und Beltone die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.

© 2025 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound und Beltone sind eingetragene Marken der der GN Hearing A/S. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Original-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuell