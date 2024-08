REWE Markt GmbH

nahkauf sammelt für benachteiligte Kinder

Bundesweiter Aktionsmonat steht im Zeichen der "Herzensmission"

Köln (ots)

Unter den weltweiten Kriegen, Krisen und Naturkatastrophen leiden vor allem Kinder. Ihnen zu helfen, hat sich nahkauf seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht. Jetzt startet wieder eine Aktion: In der Zeit vom 02.09. bis 29.09.2024 engagieren sich bundesweit mehr als 460 nahkauf-Märkte unter dem Motto "Herzensmission".

Mit der "Herzensmission" sammeln alle nahkauf-Märkte Spenden zu Gunsten benachteiligter Kinder. So können Kundinnen und Kunden den ganzen September über mit der Aussage "bis zum nächsten Euro, bitte" an der nahkauf-Kasse ihren Kassenbon auf den nächsten vollen Euro aufrunden lassen. Des Weiteren werden die Märkte viele individuelle Aktivitäten durchführen: Ob Obst-Tütenverkauf, Verkostungen, Grillstation, Tombola, Glücksrad oder Gemeinschaftsaktion mit Kita, Schule oder Verein - alle Erlöse fließen zu 100 Prozent dem guten Zweck zu. nahkauf selbst spendet vom 02.09. bis 08.09.2024 pro verkauftem Artikel Kokos-Milch, Linsen-Chips oder Crema Balsamico der Eigenmarke REWE Beste Wahl zusätzlich zehn Cent. Im vergangenen Jahr konnte durch diese Hilfsaktion in nur einem Monat eine Spendensumme von 208.976,00 Euro erzielt werden. 2023 ging das gesamte Geld an die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Welche Organisation nahkauf in diesem Jahr unterstützen wird, kommuniziert der Nahversorger im Anschluss an die "Herzensmission" auf nahkauf.de und in den Märkten.

