ZDFneo-Programmänderung Woche 17/25

Mainz (ots)

Sonntag, 20.04. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 23.50 Lake Placid 1.05 Welcome to the Jungle (The Rundown) (von 22.15 Uhr) 2.40 The Rookie Der Schwur (vom 13.3.2025) 3.20 The Rookie Geheimnisse und Lügen (vom 13.3.2025) 4.00 The Rookie Babysitting (vom 20.3.2025) 4.40 The Rookie Mad Dog (vom 20.3.2025) 5.25 The Rookie -6.05 Druck (vom 27.3.2025) (Der Spielfilm «Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee» entfällt.) Montag, 21.04. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.05 The Rookie Fluchtplan (vom 27.3.2025) 6.45 The Mallorca Files Undercover (vom 14.3.2025) 7.35 Peter Pan 9.15 Hook 11.25 Astrid Lindgren: Pippi in Taka-Tuka-Land 12.50 Astrid Lindgren: Michel in der Suppenschüssel 14.25 Die nackte Kanone (The Naked Gun) 15.45 Die nackte Kanone 2 1/2 (The Naked Gun 2 1/2) (Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen.)

