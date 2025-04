Gravelbike Holidays

Gravelbike Holidays startet durch!

Bild-Infos

Download

Salzburg (ots)

Erste Plattform für Gravelbike-Urlaub in den Alpen geht online

Am 29. April 2025 geht mit Gravelbike Holidays die erste spezialisierte Plattform für Gravelbike-Urlaub in Europa an den Start. Gravelbiken ist längst mehr als nur ein Trend – es ist die neue Art, Outdoor-Abenteuer abseits des Asphalts zu erleben, die immer mehr Anhänger findet. Wer spezialisierte Bike-Hotels und die schönsten Gravelbike-Regionen in Österreich, Deutschland, Italien & Slowenien sucht, ist auf gravelbike-holidays.com an der richtigen Adresse. Hotels und Destinationen, die sich langfristig positionieren und die neue Zielgruppe gezielt ansprechen wollen, profitieren vom ersten offiziellen Qualitätssiegel für Gravelbike-Hotels.

The Missing Link: Gravelbiken vereint das Beste aus zwei Welten. Ob Schotter, Singletrails oder Straße – das multifunktionale Gravelbike ist das Bindeglied zwischen Roadbiken & Mountainbiken, das dank seiner Vielseitigkeit völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Gravelbike Holidays bündelt als starkes Netzwerk aus 34 Bikehotels und 20 Gravelbike-Regionen in 4 Ländern die Expertise. Hinter dem Verein, der sich der Offroad-Leidenschaft und höchsten Qualitätsstandards verschrieben hat, steht das Team der Salzburger Bikeurlaub-Spezialisten MTS Austria. Martin Baumann, MA, Marketingmanager von Gravelbike Holidays bringt es auf den Punkt:

„Mit Gravelbike Holidays bieten wir nicht nur die erste internationale Plattform für Gravelbikeurlaub in Europa, sondern die geballte Bike-Expertise im Alpenraum. Unsere zertifizierten Gastgeber wissen genau, was Bikegäste brauchen – denn sie sind selbst mit Leib und Seele Biker, die sich dem perfekten Urlaubserlebnis verschrieben haben."

Absteigen & Aufsteigen bei den Spezialisten

Breitere Reifen, breitere Perspektiven: OFFroad. AdventureON. lautet das Motto der neuen Plattform – für alle, die abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs sind. Denn die schönsten Abenteuer beginnen abseits des Asphalts. Die Community informiert und vernetzt sich ab sofort auf gravelbike-holidays.com – gemeinsam gravelt es sich schließlich am schönsten! Neben den besten Hotels und Regionen in Österreich, Deutschland, Italien & Slowenien finden urlaubshungrige Biker hier auch erstklassige Touren, attraktive Angebote, unbezahlbare Insidertipps und inspirierende Stories im Blog. Es lohnt sich also, über den Asphaltrand hinauszuschauen.

Die handverlesenen Hotels – in Toplage von den Alpen bis zur Adria – sind geprüft, zertifiziert und verschreiben sich einem strengen Qualitätskodex. Biken ist hier Chefsache, ideale Infrastruktur garantiert: GPS-Routenplanung, videoüberwachte Bike-Garagen, Wäscheservice und geführte Touren mit den Gastgebern inklusive. Und weil auch Bademantel & Besteck zum perfekten Bikeurlaub gehören, ergänzen alpin-mediterrane Wellness- & Gourmetangebote das Bike And More-Erlebnis.

„Wir bauen unser Qualitäts-Angebot kontinuierlich aus und freuen uns über neue Partner, die unsere Gravelbike-Leidenschaft teilen. Hotels und Destinationen, die sich langfristig und nachhaltig positionieren möchten, bietet Gravelbike Holidays professionelle Produktentwicklung, Ressourcenbündelung und effizientes Marketing. Wer Teil unserer aktiven und schnell wachsenden Community mit dem Fokus auf diese neue Zielgruppe werden möchte, findet uns unter info.mts-austria.at/de/gravelbike-holidays“, ergänzt der geprüfte Bike Guide Baumann.

Vorteile der Mitgliedschaft für Hotels & Regionen:

Gezielte Gästeansprache

Zertifizierte Qualität mit dem 1. Qualitätssiegel für Gravelbike-Hotels

Individuelle Beratung, Produktentwicklung & effizientes Marketing

Synergien & Ressourcenbündelung

Be a First Mover – erreiche die junge, dynamische Zielgruppe

Endless Journeys – Gravelbike Holidays auf einen Blick:

08/15-Radurlaub war gestern – Gravelbike Holidays bietet Expertise und Orientierung aus einer Hand.

grenzüberschreitende Gravel-Reviere in Österreich & Deutschland

Südtiroler Dolomiten mit Dopamin-Garantie

mit Dopamin-Garantie versteckte Singletrails & Slow-Travel-Spots in Slowenien

zertifizierte Gravelbike-Hotels und ausgewählte Regionen

und ausgewählte geballte Expertise im Haus & geführte Touren mit Profis

& geführte Touren mit Profis Bike and More – Family-Homebase, Gourmet-Hideaway bis Wellness-Refugium

Family-Homebase, Gourmet-Hideaway bis Wellness-Refugium Blog & Inspiration rund ums Gravelbiken in den Alpen

www.gravelbike-holidays.com

Pressefotos zum direkten Download: https://mts.px.media/share/17458475926vTA9OJztm7GXv/media

Werde Teil der zertifizierten Bikehotels! Jetzt Partnerbetrieb werden

Original-Content von: Gravelbike Holidays, übermittelt durch news aktuell