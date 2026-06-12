PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Frankfurter Rundschau

Mit dem neuen Gemeinsamen Europäischen Asylsystem entfernt sich die Europäische Union von ihren eigenen humanitären Ansprüchen und verrät ihre Werte.

Frankfurt (ots)

Europa schottet sich weiter ab und schränkt die Rechte Geflüchteter massiv ein. Dafür steht das Gemeinsame Europäische Asylsystem (Geas), das am Freitag in Kraft trat. Doch bei aller berechtigten Kritik muss auch eines anerkannt werden: Es steckt ein richtiger Gedanke hinter Geas. Nämlich mehr Europa in der Flüchtlingspolitik.

Migration ist ein globales Thema, das auf Dauer nicht von einzelnen Staaten bewältigt werden kann, sondern nur von einer geschlossen agierenden Europäischen Union. Das war die Erkenntnis, die die Staats- und Regierungschefs veranlasste, 1999 im finnischen Tampere das Ziel einer gemeinsamen Asyl- und Einwanderungspolitik zu vereinbaren.

(....)

Heute kann von mehr Europa keine Rede mehr sein. Der Regierungswechsel in Budapest vom rechten Autokraten Viktor Orbán zum liberalen Europafreund Péter Magyar ändert nichts daran, dass Ungarn von gemeinsamer Asylpolitik nichts wissen will. Andere Länder dürften folgen.

Von einer Politik, die effektive Verfahren und den Schutz der Menschenrechte in Einklang bringt, ist die EU 27 Jahre nach Tampere weit entfernt. Dabei würde sie in einer Zeit, da so viele Menschen wie nie aus ihrer Heimat flüchten müssen, dringend benötigt.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Frankfurter Rundschau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Weitere Storys: Frankfurter Rundschau
Alle Storys Alle
  • 11.06.2026 – 17:08

    Zur Zinserhöhung gezwungen

    Frankfurt (ots) - Dieses Jahr hatte man sich auch in der ETB anders vorgestellt. Nach erfolgreicher Inflationsbekämpfung sollten die Leitzinsen noch eine Weile bleiben, wo sie sind: Bei zwei Prozent steht seit Juni 2025 der Einlagensatz, den Geschäftsbanken bekommen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Bis 2027 hätte das niedrige Niveau eine Konjunkturbelebung möglich machen sollen. Doch es kam anders. Der EZB-Rat hat die Leitzinsen leicht erhöht, der Einlagensatz steht ...

    mehr
  • 10.06.2026 – 17:08

    Vorzeitige Rente ist ungerecht

    Frankfurt (ots) - Viele tun das, weil sie nach Jahrzehnten im Job einfach nicht mehr können. Andere tun es, weil sie es sich finanziell leisten können und den Ruhestand länger genießen wollen. Was den Einzelnen sehr gegönnt ist, schadet der Volkswirtschaft. So fallen Beitragszahlende vorzeitig weg, die zusätzliche Jahre aus der Rentenkasse versorgt werden müssen. Ein Rentensystem, das unter der Alterung der Gesellschaft ächzt, kann das nicht mehr lange verkraften. ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 16:27

    Frankfurter Rundschau zu politisch motivierter Gewalt: Alarmierende Bilanz des Hasses

    Frankfurt (ots) - Hinter den Daten verbergen sich Schicksale. Durch Hakenkreuz-Schmierereien oder Gewalt entsteht ein Klima der Angst, insbesondere für Menschen mit Migrationsgeschichte oder für Linke. Dabei ist die Zahl rechter Delikte etwa auf dem unerträglich hohen Stand des Vorjahres geblieben, während ein deutlicher Anstieg der Straftaten aus dem linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren