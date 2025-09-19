United Kids Foundations

Bilanz zum Weltkindertag: Bundesweit mehr als 360.000 Kinder im Rahmen von United Kids Foundations gefördert

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies übernimmt Schirmherrschaft

Zum Weltkindertag und anlässlich seines 20. Jubiläums zieht United Kids Foundations, eine der größten sozialen Initiativen bundesweit, eine positive Bilanz: Seit Bestehen von United Kids Foundations hat das Kindernetzwerk der BRAWO GROUP bundesweit über 670 Projekte umgesetzt und mehr als 360.000 Kinder gefördert. Dabei wurden mehr als 60 Millionen Euro an Mitteln zur Verfügung gestellt. Nun übernimmt der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies die Schirmherrschaft von United Kids Foundations.

Die offizielle Ernennung von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies erfolgte am 13. September in Gifhorn. Stellvertretend für mehr als 360.000 geförderte Kinder überreichten zehn Kinder dem Ministerpräsidenten symbolisch ein Schild mit den Werten von United Kids Foundations. Mit dieser Geste verdeutlichten die Kinder, wofür United Kids Foundations seit nunmehr 20 Jahren steht: Bewegung, Gesundheit, Klimaschutz, Bildung und Gemeinschaft.

Das Netzwerk United Kids Foundations wurde 2005 von der Volksbank BRAWO gegründet und hat sich seither zu einer der größten sozialen Initiativen bundesweit entwickelt. Über 670 Projekte wurden in dieser Zeit auf den Weg gebracht, von lokalen Bewegungsaktionen über bundesweite Aufklärungskampagnen bis hin zu langfristigen Förderinitiativen für Kinder in schwierigen Lebenslagen.

"Kinder sind unsere Zukunft. Es ist unsere Aufgabe, ihnen die besten Chancen auf ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben zu geben. United Kids Foundations zeigt seit zwei Jahrzehnten, wie stark die Gemeinschaft wirken kann, wenn sie sich für Kinder einsetzt. Ich freue mich sehr, als Schirmherr ein Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden und die großartige Arbeit des Netzwerks zu unterstützen", sagte Ministerpräsident Olaf Lies bei seiner Ernennung.

"Starkes Signal"

Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO Stiftung und langjähriger Botschafter von United Kids Foundations, hieß den Ministerpräsidenten in Gifhorn herzlich willkommen: "Mit Olaf Lies gewinnen wir einen Schirmherrn, der die Anliegen von Kindern und Jugendlichen in unserer Region versteht und mit großem Engagement vorantreibt. Seine Unterstützung ist für uns ein starkes Signal." Die Volksbank BRAWO Stiftung wurde 2005 gegründet und verwirklicht seitdem die Aktivitäten und Projekte des Kindernetzwerks.

"Geschenk zum Jubiläum"

United Kids Foundations feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. "Es ist für uns ein großes Geschenk zum Jubiläum, dass Olaf Lies in diesem Jahr unmittelbar die Nachfolge seines Vorgängers Stephan Weil antritt und Schirmherr unseres Kindernetzwerks wird. Dieses großartige Bekenntnis hilft uns, diesen Weg weiterzugehen und noch mehr Aufmerksamkeit für unsere Themen zu gewinnen", erklärt Jürgen Brinkmann, Initiator von United Kids Foundations und Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO/BRAWO GROUP.

Mit-Initiator Robert Lübenoff ergänzt: "Dass Kinder unserem neuen Schirmherrn unsere Werte und Ziele überreichen, war uns sehr wichtig. Dieser Akt symbolisiert nicht nur, wofür wir stehen, sondern zeigt vor allem, dass die Kinder der Mittelpunkt unserer Arbeit sind, wir sie aktiv einbinden und ihnen eine Stimme geben. "

Mehr Informationen und Pressematerial finden Sie in der digitalen Pressemappe.

Über United Kids Foundations:

United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, feiert 2025 seinen 20. Geburtstag und hat bereits seit seiner Gründung im Jahr 2005 mit mehr als 670 Projekten in der Region Braunschweig-Wolfsburg über 90.990 Kindern und Jugendlichen signifikant geholfen. Es engagiert sich hauptsächlich in den Bereichen Bildungs- und Begabtenförderung, Bekämpfung von Bewegungsarmut, gesunde Ernährung, Integration, Armutsbekämpfung, Gewaltprävention, Klima- und Kindergesundheit. Die Kinder und Jugendlichen profitieren von zahlreichen Projekten prominenter Paten und Stiftungen. Dennis Schröder, Felix Neureuther oder Franziska van Almsick beteiligen sich mit ihren Programmen genauso wie der Deutsche Kinderschutzbund, die fit4future foundation Germany oder die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Durch die Zusammenführung von bundesweit tätigen Partnern und regionalen Organisationen ist ein einzigartiges Netzwerk für Kinder und Jugendliche entstanden. Gemeinsam haben die Akteure des Netzwerkes rund 510.000 neue Bäume in Deutschland im Kampf gegen die Erderwärmung gepflanzt und über 360.000 Kinder und Jugendliche mit ihren Projekten gefördert.

