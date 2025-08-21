Optima Cycles

Marken-Relaunch & Modellstart: Dolly Joy rollt los - das neue Cargobike für Familien mit Rückenwind

Beverwijk, Noord-Holland (ots)

Ab sofort rollt Dolly im neuen Look und mit einem neuen Modell durch die Straßen. Mit frischem Logo, neuen Farbwelten und überarbeiteten Kommunikationskanälen zeigt sich die niederländische Cargobike-Marke moderner, klarer und noch näher am Alltag ihrer Zielgruppe. Im Mittelpunkt steht der Launch des neuen Modells Joy - ein rundum durchdachtes Familien-Cargobike, das Qualität und Design zu einem attraktiven Einstiegspreis vereint.

Dolly Joy - das neue Familien-Cargobike

Mit dem Bosch Performance Line Motor, der Shimano Nexus 5-Gang-Nabe, einer gefederten Vordergabel und hydraulischen Scheibenbremsen bietet das neue Dolly Joy eine hochwertige und zuverlässige Ausstattung für den Familienalltag. Ein robuster, dreifach beschichteter Stahlrahmen sorgt für Langlebigkeit. Für den optischen Kick sorgt die doppelwandige, wetterfeste Transportbox aus PET, die in sechs modernen Farbkombis erhältlich ist.

Ab sofort im Fachhandel erhältlich

Das Dolly Joy ist ab sofort über ausgewählte Fachhandelspartner in Deutschland erhältlich. Der Hersteller Optima Cycles - bekannt für Marken wie Lovens und Dutch ID - baut sein Vertriebsnetz auf dem DACH Markt sowie in Benelux aktuell weiter aus und ist aktiv auf der Suche nach engagierten Partner:innen im Fahrradfachhandel. Mit attraktiven Margen, durchdachten Marketingpaketen und persönlichem Support bietet Dolly dem Handel mehr als nur ein Produkt - sondern eine ehrliche Partnerschaft.

Starker Auftritt zum Start

Bereits auf der EUROBIKE 2025 konnte Dolly ein starkes Zeichen setzen. Das neue Dolly Modell Joy feierte dort seine Premiere - begleitet von auffälliger Außenwerbung auf Reklamesäulen in der Stadt sowie einer vielbeachteten Präsenz auf dem Messe-Testparcours. Das Resultat: durchweg positives Feedback von Fachhandel und Konsument:innen und eine Schlange an interessierten Tester:innen.

Weiterführende Informationen & Bildmaterial: Home - Dolly Bakfiets

Medienbibliothek: https://www.optima-cycles.nl/dolly-mediabibliotheek-2/

Original-Content von: Optima Cycles, übermittelt durch news aktuell