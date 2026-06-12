PHOENIX

"phoenix persönlich": Gerhard Conrad zu Gast bei Jörg Thadeusz - Samstag, 13. Mai, 0 Uhr

Bonn (ots)

In der aktuellen Ausgabe von phoenix persönlich spricht Jörg Thadeusz mit dem ehemaligen Bundesnachrichtendienst-Mitarbeiter, Islamwissenschaftler und Nahost-Experten Gerhard Conrad über die aktuellen Konflikte im Nahen Osten, die Rolle von Geheimdiensten sowie seine Erfahrungen als Vermittler zwischen Israel und der Hisbollah und der Hamas.

Conrad, der über viele Jahre an Verhandlungen beteiligt war und deshalb als "Mister Hisbollah" bekannt wurde, erläutert die Voraussetzungen erfolgreicher Vermittlungsgespräche und die Bedeutung eines tiefen Verständnisses der jeweiligen Akteure. Dabei gehe es nicht um Sympathie, sondern darum, Motive und Interessen nachvollziehen zu können.

Mit Blick auf die Arbeit von Nachrichtendiensten betont Conrad die Grenzen reiner Informationsbeschaffung: "Wissen ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung für zielorientiertes Handeln." Entscheidend sei, Informationen zu analysieren und daraus die richtigen politischen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Gerhard Conrad war für den Bundesnachrichtendienst unter anderem in Damaskus, Beirut und Jerusalem tätig.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell