"maybrit illner" im ZDF: "Mehr schuften – Wohlstand retten?"

Mainz

Auch nach dem bizarren Streit um Teilzeitrecht und Zahnvorsorge gibt es aus der Union jede Menge Ideen für eine Wirtschaftswende: einen Feiertag hergeben, die telefonische Krankschreibung abschaffen, eine Stunde mehr pro Woche arbeiten, weg mit dem Achtstundentag. Ist das zumutbare Politik oder pure Provokation? Kann man so erreichen, dass in Deutschland mehr gearbeitet wird? "Mehr schuften – Wohlstand retten?" ist am Donnerstag, 5. Februar 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Dass Demografie, Fachkräftemangel und sinkende Produktivität allen Beschäftigten mehr abverlangen werden, liegt nahe. Aber werden mehr Fleiß und Flexibilität allein den Wohlstand retten? Wie genau soll das jetzt gehen? Wie sehr müssen sich Politik und Wirtschaft an die eigene Nase fassen? Welchen Beitrag müssen sie leisten? Und was bringt das Land am schnellsten aus der Krise?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU), Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge, DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi, der Ökonom Michael Hüther, Bäckermeister Matthias Grenzer und der Journalist Robin Alexander.

Die Sendung "maybrit illner" wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

