ZDF-Programmänderung ab Woche 8/26
Mainz (ots)
Woche 8/26 Mi., 18.2. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Ergänzungen ab 22.00 Uhr beachten: 22.00 Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 sportstudio live – Olympia 23.30 sportstudio UEFA Champions League (VPS 23.15) Play-offs der K.-o.-Runde, Hinspiele Bitte Ergänzungen beachten: Experte: René Adler Zusammenfassungen der Spiele: Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo Olympiakos Piräus – Bayer 04 Leverkusen Benfica Lissabon – Real Madrid FK Bodö/Glimt – Inter Mailand AS Monaco – Paris Saint-Germain Qarabag FK – Newcastle United Galatasaray Istanbul – Juventus Turin FC Brügge – Atlético Madrid 0.30 Markus Lanz (VPS 0.15) 1.15 Türsteher - Wächter der Nacht (VPS 1.00) 2.00 Türsteher - Wächter der Nacht (VPS 1.45) 2.45 Drogen-Land – Provinz im Rausch (VPS 2.30) 3.30 Die Spur (VPS 3.15) Spiked: K.-o.-Tropfen – unsichtbarer Albtraum 4.15 Vapes - Chinas süßes Gift (VPS 4.00) 5.00- Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 4.45) 5.30 Woche 9/26 Mi., 25.2. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Play-offs der K.-o.-Runde, Rückspiele Bitte Ergänzungen beachten: Expertin: Martina Voss-Tecklenburg Zusammenfassungen der Spiele: Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen – Olympiakos Piräus Real Madrid – Benfica Lissabon Inter Mailand – FK Bodö/Glimt Paris Saint-Germain – AS Monaco Newcastle United – Qarabag FK Juventus Turin – Galatasaray Istanbul Atlético Madrid – FC Brügge
