ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 8/26

Mainz (ots)

Woche 8/26

Mi., 18.2.

Bitte Beginnzeitkorrekturen und Ergänzungen ab 22.00 Uhr beachten:

22.00     Olympische Winterspiele Mailand Cortina 2026 
          sportstudio live – Olympia

23.30     sportstudio UEFA Champions League   (VPS 23.15)
          Play-offs der K.-o.-Runde, Hinspiele
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Experte: René Adler

          Zusammenfassungen der Spiele:
          Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo
          Olympiakos Piräus – Bayer 04 Leverkusen
          Benfica Lissabon – Real Madrid
          FK Bodö/Glimt – Inter Mailand
          AS Monaco – Paris Saint-Germain
          Qarabag FK – Newcastle United
          Galatasaray Istanbul – Juventus Turin
          FC Brügge – Atlético Madrid

 0.30     Markus Lanz   (VPS 0.15)

 1.15     Türsteher - Wächter der Nacht   (VPS 1.00)

 2.00     Türsteher - Wächter der Nacht   (VPS 1.45)

 2.45     Drogen-Land – Provinz im Rausch   (VPS 2.30)

 3.30     Die Spur   (VPS 3.15)
          Spiked: K.-o.-Tropfen – unsichtbarer Albtraum

 4.15     Vapes - Chinas süßes Gift   (VPS 4.00)

 5.00-    Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 4.45)
 5.30



Woche 9/26

Mi., 25.2.

23.00     sportstudio UEFA Champions League 
          Play-offs der K.-o.-Runde, Rückspiele
          Bitte Ergänzungen beachten:
          Expertin: Martina Voss-Tecklenburg

          Zusammenfassungen der Spiele:
          Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund
          Bayer 04 Leverkusen – Olympiakos Piräus
          Real Madrid – Benfica Lissabon
          Inter Mailand – FK Bodö/Glimt
          Paris Saint-Germain – AS Monaco 
          Newcastle United – Qarabag FK
          Juventus Turin – Galatasaray Istanbul
          Atlético Madrid – FC Brügge

ZDF-Planung

