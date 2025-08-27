news aktuell GmbH

Medien-Trendmonitor 2025: Social Media fester Bestandteil im redaktionellen Alltag

Hamburg

Soziale Netzwerke sind ein zentraler Bestandteil redaktioneller Abläufe. Zu den meistgenutzten Plattformen im Alltag von Journalistinnen und Journalisten gehören Instagram und LinkedIn. Dabei steht die Informationsgewinnung im Vordergrund. Das ist das Ergebnis des zweiten Teils des Medien-Trendmonitors 2025 von news aktuell. Die Umfrage der dpa-Tochter gibt Einblicke in die Arbeitsweise, die Zusammenarbeit mit Pressestellen und PR-Agenturen sowie in die Herausforderungen und Trends im Journalismus. An der Umfrage haben mehr als 1.000 Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen.

Instagram und LinkedIn liegen vorne

Auf die Frage, welche sozialen Netzwerke regelmäßig für die journalistische Arbeit genutzt werden, nennt fast die Hälfte der Befragten (47 Prozent) Instagram, dicht gefolgt von LinkedIn (46 Prozent) und Facebook (42 Prozent). Auch YouTube (42 Prozent) und WhatsApp (41 Prozent) spielen eine wichtige Rolle. Deutlich seltener genutzt werden X (ehemals Twitter) mit 27 Prozent sowie neuere Plattformen wie Bluesky (11 Prozent), TikTok (10 Prozent) und Threads (4 Prozent). 13 Prozent der Medienschaffenden geben an, beruflich gar keine sozialen Medien zu verwenden.

Informationsgewinnung steht im Vordergrund

Bei der Nutzung sozialer Medien steht für Medienschaffende vor allem der Informationsgewinn im Vordergrund: 54 Prozent nutzen die Plattformen, um andere Medien, Personen oder Ereignisse zu beobachten, 53 Prozent zur Recherche. Weitere wichtige Gründe für die Nutzung von Social Media sind Inspiration (48 Prozent), das Netzwerken (44 Prozent) und das Veröffentlichen eigener Beiträge (41 Prozent). Darüber hinaus nutzen sie Social Media, um mit Zielgruppen zu interagieren (35 Prozent), Themenvorschläge zu erhalten (34 Prozent) und Fakten zu verifizieren (19 Prozent).

Ergebnisse im Detail:

Welche sozialen Netzwerke nutzen Sie regelmäßig für Ihre Arbeit?

Instagram 47 %

LinkedIn 46 %

Facebook 42 %

YouTube 42 %

WhatsApp 41 %

X 27 %

Bluesky 11 %

TikTok 10 %

Threads 4 %

Sonstige* 4 %

Keine 13 %

* u.a. Telegram, Mastodon, Signal, Xing, RedditBasis: Alle Befragten, N = 858 (Mehrfachnennungen)

Für welche Zwecke nutzen Sie hauptsächlich Social Media?

Andere Medien/Personen/Ereignisse beobachten 54 %

Recherche 53 %

Inspiration 48 %

Netzwerken 44 %

Beiträge veröffentlichen 41 %

Interaktion mit Zielgruppen 35 %

Themenvorschläge erhalten 34 %

Faktencheck/Verifizierung 19 %

Basis: Alle Befragten, N = 848 (Mehrfachnennungen)

Die hier vorgestellten Ergebnisse sind der zweite Teil einer mehrteiligen Auswertungsreihe des Medien-Trendmonitors 2025. In den kommenden Monaten folgen weitere Ergebnisse, unter anderem zur Zusammenarbeit mit PR-Schaffenden und zu den aktuell größten Herausforderungen für den Journalismus.

Der Medien-Trendmonitor 2025 (Teil 2) kann hier heruntergeladen werden.

Eine Einordnung der Ergebnisse gibt es auf dem news aktuell Blog.

Über den Medien-Trendmonitor

Der Medien-Trendmonitor von news aktuell ist eine Umfrage unter Journalistinnen und Journalisten zu ihren Arbeitsweisen, der Zusammenarbeit mit Pressestellen und PR-Agenturen sowie den Herausforderungen und Trends im Journalismus.

Am Medien-Trendmonitor 2025 haben 1.011 Journalistinnen und Journalisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen. Die Online-Befragung fand vom 6. Mai bis zum 10. Juni 2025 statt. Alle Angaben sind auf ganze Zahlen gerundet. Die Ergebnisse der Umfrage werden in mehreren Teilen - über das zweite Halbjahr 2025 verteilt - veröffentlicht.

Über news aktuell

news aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich und auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.

