ZDF

ZDFneo-Programmänderung

Woche 43/24 bis Woche 47/24

Mainz (ots)

Woche 43/24 Donnerstag, 24.10. Bitte Programmergänzung beachten: 23.00 Browser Ballett Heimatquiz Satirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky Silberstein Gäste: Florian Schröder vs. Tara-Louise Wittwer Deutschland 2024 Woche 44/24 Donnerstag, 31.10. Bitte Programmergänzung beachten: 23.10 Browser Ballett Heimatquiz Satirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky Silberstein Gäste: Oliver Polak vs. Raffaela Raab Deutschland 2024 Woche 45/24 Donnerstag, 07.11. Bitte Programmergänzung beachten: 23.00 Browser Ballett Heimatquiz Satirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky Silberstein Gäste: Hadnet Tesfai vs. Lary (Larissa Sirah Herden) Deutschland 2024 Woche 46/24 Donnerstag, 14.11. Bitte Programmergänzung beachten: 23.00 Browser Ballett Heimatquiz Satirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky Silberstein Gäste: Freshtorge (Torge Oelrich) vs. Langston Uibel Deutschland 2024 Woche 47/24 Donnerstag, 21.11. Bitte Programmergänzung beachten: 23.00 Browser Ballett Heimatquiz Satirisches Quiz mit Anna Dushime und Schlecky Silberstein Gäste: Diana zur Löwen vs. Sarah-Lee Heinrich Deutschland 2024

