PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 6/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung

Woche 6/26

So., 1.2.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.50 sportstudio live (HD/AD/UT)

Handball-EM

Deutschland - Dänemark

Finale

Übertragung aus Herning/Dänemark

Kommentator: Martin Schneider

Moderation: Florian Zschiedrich

Experte: Sören Christophersen

Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich

Handball-EM, Spiel um Platz 3 bei sportstudio.de: Kroatien - Island Übertragung aus Herning/Dänemark mit Kommentator Benno Krieger ab ca. 15.05 Uhr im Livestream

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren