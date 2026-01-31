ZDF

ZDF-Programmänderung ab KW 6/26

Mainz (ots)

ZDF-Programmänderung

Woche 6/26

So., 1.2.

Bitte neuen Ausdruck beachten:

17.50 sportstudio live (HD/AD/UT)

Handball-EM

Deutschland - Dänemark

Finale

Übertragung aus Herning/Dänemark

Kommentator: Martin Schneider

Moderation: Florian Zschiedrich

Experte: Sören Christophersen

Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich

Handball-EM, Spiel um Platz 3 bei sportstudio.de: Kroatien - Island Übertragung aus Herning/Dänemark mit Kommentator Benno Krieger ab ca. 15.05 Uhr im Livestream

