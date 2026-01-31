ZDF-Programmänderung ab KW 6/26
Mainz (ots)
ZDF-Programmänderung
Woche 6/26
So., 1.2.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.50 sportstudio live (HD/AD/UT)
Handball-EM
Deutschland - Dänemark
Finale
Übertragung aus Herning/Dänemark
Kommentator: Martin Schneider
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Sören Christophersen
Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich
Handball-EM, Spiel um Platz 3 bei sportstudio.de: Kroatien - Island Übertragung aus Herning/Dänemark mit Kommentator Benno Krieger ab ca. 15.05 Uhr im Livestream
