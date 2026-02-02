PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

Christian Berkel, Marlene Knobloch und Xaver von Cranach zu Gast im "Literarischen Quartett"

Mainz (ots)

Thea Dorn empfängt in einer neuen Ausgabe von "Das Literarische Quartett" die Kulturjournalistin Marlene Knobloch, den Literaturkritiker Xaver von Cranach sowie den Schauspieler und Autor Christian Berkel. Gemeinsam debattieren sie über vier Neuerscheinungen. Im ZDF-Streaming-Portal ist "Das Literarische Quartett" ab Freitag, 6. Februar 2026, 10.00 Uhr, zu sehen, im ZDF am selben Tag um 23.30 Uhr.

"Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über folgende Bücher:

Jon Fosse - "Vaim"

David Szalay - "Was nicht gesagt werden kann"

Richard Price - "Lazarus Man"

Bodo Kirchhoff - "Nahaufnahme einer Frau, die sich entfernt"

Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 13. März 2026 um 23.35 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter  schroeder.b@zdf.de,  tripkovic.m@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

