Nachhaltige Spitzenleistung: tesa erhält erneut Bestnoten in führenden Nachhaltigkeitsbewertungen

Norderstedt (ots)

CDP-Bestnote: Zweites A-Rating in Folge für herausragende Klimaschutzmaßnahmen

Zweites A-Rating in Folge für herausragende Klimaschutzmaßnahmen EcoVadis Gold: Zum dritten Mal in Folge erhält tesa die Goldmedaille und zählt mit der erreichten Punktzahl zu den Top 2% aller global bewerteten Unternehmen

Zum dritten Mal in Folge erhält tesa die Goldmedaille und zählt mit der erreichten Punktzahl zu den Top 2% aller global bewerteten Unternehmen Klare Fortschritte: 39% weniger CO₂-Emissionen (Scope 1+2) seit 2018 und 90% erneuerbarer Strom als Grundlage für klimaneutrale Produktion bis 2030

tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen, ist von zwei führenden Organisationen für herausragende Nachhaltigkeitsleistungen ausgezeichnet worden. CDP, die weltweit größte Plattform für Umweltdaten, bewertete tesas Klimaschutzmaßnahmen erneut mit der Bestnote A. Zeitgleich erhielt tesa zum dritten Mal in Folge den begehrten Gold-Status von EcoVadis. Diese Spitzenbewertungen unterstreichen die Wirksamkeit der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie "we do" und bestätigen tesas führende Rolle in der nachhaltigen Transformation der Branche.

Nachhaltigkeitsratings als strategischer Kompass

Die Top-Platzierungen bei CDP und EcoVadis sind nicht nur Anerkennung für das bisher Erreichte, sondern dienen auch als wichtiger Gradmesser für tesas ambitionierte Nachhaltigkeitsziele. Mit dem CDP A-Rating im Bereich Klimaschutz gehört tesa zu den nur zwei Prozent der global bewerteten Unternehmen, die eine Vorreiterrolle einnehmen. Der erneut verliehene EcoVadis Gold-Status bestätigt zudem die hervorragenden Leistungen in den Bereichen Umweltmanagement, nachhaltige Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Ethik.

"Wir freuen uns über die Auszeichnung mit der Bestnote A beim CDP-Rating und der EcoVadis Goldmedaille. Sie bestätigen unsere Fortschritte in verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen", erklärt Dr. Ingrid Sebald, Technologie-Vorständin bei tesa. "Während das CDP-Rating unsere Erfolge bei der Emissionsreduktion würdigt, hebt der EcoVadis Gold-Status zusätzlich unsere Leistungen in den Bereichen nachhaltige Lieferketten, Arbeitsbedingungen und Ethik hervor. Beide Auszeichnungen manifestieren die Wirksamkeit unserer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie und motivieren uns, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln, die über gesetzliche Anforderungen hinausgehen und tesa zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit machen."

Konkrete Fortschritte und Transparenz auf dem Weg zur Klimaneutralität

Im Rahmen der "we do"-Strategie strebt tesa bis 2030 eine klimaneutrale Produktion an, mit bereits 39% weniger CO₂-Emissionen (Scope 1+2) seit 2018 und 90% erneuerbarem Strom. Gleichzeitig fördert das Unternehmen Transparenz in der Lieferkette durch EcoVadis-Selbstbewertungen, wobei bereits 70% der Rohstoffausgaben an Lieferanten mit nachgewiesenen Nachhaltigkeitsstandards gehen. Diese unabhängigen Ratings stärken das Vertrauen der Stakeholder und liefern wertvolle Erkenntnisse zur kontinuierlichen Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung.

