Klimaneutrale Zukunft im Fokus: We Do tesa Nachhaltigkeitsbericht 2024 zeigt beeindruckende Fortschritte

90 Prozent des weltweiten Strombedarfs durch Strom aus erneuerbaren Quellen gedeckt Nachhaltigeres Portfolio: Rund 80 Produkte und Klebelösungen mit nachhaltigerem Beitrag im tesa Sortiment

tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen, setzt seinen Nachhaltigkeitskurs konsequent fort und präsentiert die Ergebnisse im Nachhaltigkeitsbericht 2024. Bis 2030 investiert das Unternehmen rund 300 Millionen Euro in die Transformation seines Geschäfts mit dem Ziel einer klimaneutralen Produktion (Scope 1 und 2). Die Investitionen umfassen Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Steigerung der Energieeffizienz sowie den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen wie Solar- und Windkraft. Dabei verzeichnet das Unternehmen bereits bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung seiner Klimaziele und der Entwicklung nachhaltigerer Produktlösungen.

Meilensteine der Energietransformation

Mit einer CO2-Reduktion von 39 Prozent in Scope 1 und 2 leistet tesa einen maßgeblichen Beitrag zu seinem Ziel einer klimaneutralen Produktion bis 2030. Einen besonderen Meilenstein erreichte das Unternehmen in der Energieversorgung: 90 Prozent des weltweiten Strombedarfs werden nun durch erneuerbare Energiequellen gedeckt. Zu diesem Erfolg tragen mehrere neue Großprojekte bei: Am Produktionsstandort in Offenburg ging im Frühjahr ein Solarpark in Betrieb, der rund 25 Prozent des lokalen Strombedarfs decken soll. Auch am Hauptsitz in Norderstedt und am US-Standort in Sparta wurden neue Solaranlagen installiert. Im Rahmen seiner umfassenden Energiestrategie hat tesa 2024 mit der Planung für den Anschluss des Hamburger Werks an das Wasserstoffnetz begonnen - eine Maßnahme, die künftig jährlich rund 6.000 Tonnen CO2 einsparen soll.

Nachhaltigkeit und Innovation als Erfolgsfaktoren

"Innovation und Nachhaltigkeit sind für tesa untrennbar verbunden. Durch technologische Fortschritte und gezielte Investitionen streben wir nicht nur ökologische Verantwortung an, sondern auch wirtschaftlichen Erfolg - und setzen damit Maßstäbe in unserer Industrie", betont tesa CEO Dr. Norman Goldberg. Dies zeigt sich besonders im Produktportfolio: tesa bietet mittlerweile rund 80 Produkte mit nachhaltigerem Beitrag an. Ein herausragendes Beispiel ist die preisgekrönte "Debonding on Demand"-Technologie, die die Reparatur und das Recycling von Produkten revolutioniert, indem sie starke Klebeverbindungen gezielt lösbar macht. "Innovation beginnt dabei bei jedem Einzelnen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir nachhaltigere und zirkuläre Lösungen, die einen echten Mehrwert schaffen", ergänzt Dr. Ingrid Sebald, die als Technologievorständin der tesa SE auch den Bereich Nachhaltigkeit verantwortet.

tesa setzt auf KI und digitale Lösungen für nachhaltiges Wachstum

Parallel dazu treibt tesa die digitale Transformation als Baustein zur nachhaltigen Entwicklung voran. Von der KI-gestützten Produktentwicklung über die digitale Kundeninteraktion bis zur ressourceneffizienten Fertigung setzt das Unternehmen auf zukunftsweisende Technologien. Diese ermöglichen nicht nur schnellere Entwicklungszyklen und Prozessoptimierungen, sondern auch eine deutliche Reduzierung des Ressourcenverbrauchs. Das Ergebnis ist ein stetig wachsendes nachhaltigeres Portfolio - von nachhaltigeren Verpackungslösungen bis zu Klebebändern aus recycelten und biobasierten Materialien - sowie energieeffizientere Produktionsverfahren und Prozesse.

Mit der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie "we do" verfolgt tesa einen strategischen Transformationsansatz in fünf zentralen Handlungsfeldern: Verringerung von Emissionen, verantwortungsvolle Beschaffung, Verwendung von recycelten und biobasierten Materialien, Kreislaufwirtschaft sowie Unterstützung der Kunden bei ihren Nachhaltigkeitszielen. Die konsequente Umsetzung dieser Strategie und das klare Bekenntnis zum Handeln spiegeln sich in den Erfolgen des Jahres 2024 wider. Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht 2024 steht ab sofort auf der tesa Website zur Verfügung. Mehr über die tesa Nachhaltigkeitsstrategie und die strategischen Handlungsfelder des Unternehmens erfahren Sie ebenfalls auf der Website.

Über die tesa SE

tesa entwickelt als multinationales Unternehmen seit mehr als 125 Jahren innovative Klebebänder und selbstklebende Produktlösungen für Industrie, Gewerbekunden und Endverbraucher. Es sind bereits mehr als 7000 Klebelösungen, die die Arbeit, Produkte oder das Leben der Kunden verbessern helfen. Nachhaltigkeit und energieschonende Verfahren stehen dabei heute im Fokus. tesa investiert in die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und lösungsmittelfreie Produktionsverfahren ebenso wie in die Nutzung erneuerbarer Energieträger an seinen Standorten.

tesa ist in über 100 Ländern aktiv und betreibt Werke in Deutschland, Italien, China, den USA und Vietnam. Rund drei Viertel des Umsatzes der tesa Gruppe (2024: 1,7 Mrd. Euro) entfallen auf Anwendungen für die Industrie. tesa entwickelt gemeinsam mit seinen internationalen Kunden maßgeschneiderten Innovationen auf Produkt- und Prozessebene. So können bereits mehr als 130 tesa Tapes in einem E-Auto und über 70 in einem Smartphone verbaut sein. Auch in der Druck- und Bauindustrie dringt tesa mit seinem Spezial-Klebebändern in immer neue Segmente und Länder vor. Knapp ein Viertel des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen mit Produkten für Endverbraucher und professionelle Handwerker. 300 Anwendungen, wie z.B, der legendäre tesafilm, erleichtern das Leben oder machen es, wie bei Thema Insektenschutz, sogar etwas angenehmer. tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebelösungen. Seit 2001 ist die tesa SE mit heute rund 5.400 Mitarbeitenden als 100-prozentige und unabhängige Tochter der Beiersdorf AG (u. a. NIVEA, Eucerin, la prairie) tätig.

