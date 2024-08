Straubinger Tagblatt

Zurückhaltung Deutschlands bei der militärischen Unterstützung Israels ist berechtigt

Straubing (ots)

In Wunstorf stehen A400M-Transportflieger und Soldaten der Bundeswehr bereit, um deutsche Staatsbürger aus dem Libanon zu evakuieren. Andere Regierungen fordern ihre Landsleute schon länger mit Nachdruck auf, sich in Sicherheit zu bringen. An eine aktive militärische Unterstützung Israels im Angesicht der Bedrohung durch den Iran und seine blutdurstigen Geschöpfe, die Hisbollah, die Huthis im Jemen und die Hamas, die die Spirale der Gewalt mit der barbarischen Terrorattacke angestoßen hat, denkt die Bundesregierung nicht. Für Verteidigungsminister Boris Pistorius ist das sogar "gerade völlig unvorstellbar". (...) Ohne Ursache und Wirkung aus dem Blick zu verlieren und abgesehen davon, dass Jerusalem keine Hilfe angefordert hat: Solange auch Israels Regierung den Konflikt eskaliert, sollte sich Deutschland hüten, Soldaten in den Kampf zu schicken.

