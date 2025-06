tesa SE

Kleben, entkleben, recyceln: tesa eröffnet neues Debonding on Demand Labor in Singapur

Norderstedt/Singapur (ots)

Zuverlässig verkleben, rückstandslos entfernen - tesa entwickelt Klebelösungen der nächsten Generation, die sich präzise und ohne Rückstände wieder ablösen lassen

Innovationszentrum mit Wirkung - Beschleunigte kundenspezifische Entwicklung durch lokale Partnerschaft mit A*STAR

Kreislaufwirtschaft ermöglichen - Debonding on Demand Technologien als Grundlage für Recycling und Wiederverwendung in Hightech-Anwendungen

tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender Produktlösungen, legt mit der Eröffnung eines hochmodernen Debonding on Demand Entwicklungslabors den Grundstein für Klebelösungen der Zukunft. Das neue Innovationszentrum in Singapur wird als dauerhafter Standort im tesa Technologienetzwerk etabliert, um die maßgeschneiderte Entwicklung und Skalierung von wiederablösbaren Klebelösungen voranzutreiben - insbesondere für Kunden aus der Automobil- und Elektronikindustrie.

Die strategische Partnerschaft zwischen tesa und A*STAR, der führenden Forschungs- und Entwicklungsagentur des öffentlichen Sektors in Singapur, bündelt Forschungsexpertise mit industriellen Netzwerken, um die Entstehung marktreifer Lösungen zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit beider Partner wird auch die Entwicklung der neuen Debonding on Demand Klebetechnologien vorantreiben und gleichzeitig Singapurs Position als Zentrum für fortschrittliche Fertigung und Innovation im Bereich Kreislaufwirtschaft stärken.

Singapur: Strategischer Entwicklungsstandort für Debonding on Demand Technologien

Das Debonding on Demand Labor von tesa in Singapur wird sich auf die Entwicklung neuer Polymerkonzepte für die Elektronik- und Automobilindustrie konzentrieren. Singapur wurde aufgrund des regionalen Hauptsitzes von tesa und der Innovationsführerschaft des Landes für diese strategische Investition ausgewählt. Die Nähe zur Nanyang Technological University und die Kooperation mit A*STAR waren weitere entscheidende Faktoren. Das Labor stärkt tesas Präsenz in der Region Asia Pacific zusätzlich zu Standorten wie Vietnam, Thailand und Indien.

tesa CEO Dr. Norman Goldberg erklärt: "tesa steht nicht nur für Innovation - wir gehen über Grenzen hinaus. Unsere Debonding on Demand Technologien werden einen echten Mehrwert bieten: Sie ermöglichen starke, langlebige Klebeverbindungen, die auf Kommando einfach wieder gelöst werden können. Dieser Durchbruch wird die Reparaturfähigkeit von Produkten, das Recycling und deren Wiederverwendung grundlegend verändern. Wir werden Industrien dabei helfen, Abfall zu reduzieren und die Kreislaufwirtschaft zu fördern, ohne Leistungseinbußen hinzunehmen. Mit unserem neuen Debonding on Demand Labor setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die Weiterentwicklung dieser bahnbrechenden Technologien. Wir freuen uns, die Entwicklung gemeinsam mit starken Partnern wie A*STAR voranzutreiben."

Nachhaltige Technologien treffen Kundenanforderungen

Mit den Debonding on Demand Technologien trifft tesa den Nerv der Zeit und erfüllt die Anforderungen der Kunden nach reparierbaren und recycelbaren Produkten und Komponenten. "Unsere Debonding on Demand Technologien werden einen völlig neuen Ansatz für das Produktdesign ermöglichen. Nachhaltigkeit wird von Anfang an als wesentlicher Bestandteil in neue Anwendungen und Systemlösungen integriert. Wir schaffen damit neue Perspektiven für ganze Branchen in Bezug auf Fertigung und Lifecycle-Managment", betont Dr. Ingrid Sebald, Technologie-Vorständin bei tesa. "Das Debonding on Demand Labor im dynamischen Innovationsökosystem Singapurs dient als perfektes Sprungbrett, um diese bahnbrechenden Technologien für den globalen Markt und Industriekunden zu etablieren und einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten."

"A*STAR freut sich, mit tesa bei der Entwicklung fortschrittlicher Klebetechnologien zu kooperieren. Diese eröffnen neue Möglichkeiten für das Produktdesign sowie für die Bereiche Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit. Die Partnerschaft spiegelt unsere umfassenden Bemühungen wider, mit der Industrie zusammenzuarbeiten und Forschungsergebnisse in Lösungen für die Fertigung der nächsten Generation zu übersetzen", so Professor Lim Keng Hui, ACE, Science & Engineering Research Council bei A*STAR.

Neue Konzepte bereits in Planung

Gestützt auf ein starkes interdisziplinäres Netzwerk und einen Technologiepartner wie A*STAR wird tesa bahnbrechende Fortschritte in der Polymerchemie, Klebstoffformulierung und Beschichtungstechnologie machen. Ziel ist es, neue Lösungen zu entwickeln und bestehende Debonding on Demand Konzepte weiter zu verbessern. Die Partner wollen bis zu 20 neue Konzepte nach einem standardisierten Verfahren auf Leistung und Anwendungsrelevanz testen. Vielversprechende Lösungen werden danach weiterentwickelt und an Kundenanforderungen angepasst.

Das Debonding on Demand Labor startet am 1. Juli 2025 mit einem Team aus Experten, Ingenieuren und Technikern und wird danach sukzessive erweitert.

