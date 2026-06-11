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Frankfurter Rundschau

Zur Zinserhöhung gezwungen

Frankfurt (ots)

Dieses Jahr hatte man sich auch in der ETB anders vorgestellt. Nach erfolgreicher Inflationsbekämpfung sollten die Leitzinsen noch eine Weile bleiben, wo sie sind: Bei zwei Prozent steht seit Juni 2025 der Einlagensatz, den Geschäftsbanken bekommen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Bis 2027 hätte das niedrige Niveau eine Konjunkturbelebung möglich machen sollen. Doch es kam anders. Der EZB-Rat hat die Leitzinsen leicht erhöht, der Einlagensatz steht künftig bei 2,25 Prozent. Die Währungshüter reagierten damit auf den Anstieg der Inflation seit dem Beginn des Iran-Kriegs. Öl und Gas haben sich stark verteuert und die Rate in der Eurozone auf drei Prozent getrieben. Der Zinsschritt ist umstritten, denn gegen solche externen Preisschocks kann er wenig ausrichten. Eine Bremse gegen zu starke Nachfrage - eigentlich der Zweck von Zinserhöhungen - ist das Letzte, was die Konjunktur brauchen kann. Aber die EZB-Verantwortlichen haben der Inflationsbekämpfung den Vorrang gegeben.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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