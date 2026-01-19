PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Trumps Zeit läuft ab

Frankfurt (ots)

Das Beste an Donald Trumps erstem Jahr seiner zweiten Amtszeit ist, dass wir seinem politischen Ende näherkommen. Schon die Zwischenwahlen im November dürften ihn seine republikanische Mehrheit im Kongress kosten und damit seinen Handlungsspielraum einschränken. Im Sommer kommenden Jahres wird ihn der Kampf seiner potenziellen Nachfolger in den Hintergrund drängen, bevor er im Präsidentschaftswahlkampf zur Lame Duck wird. Außerdem werden trotz aller publikumswirksamen Auftritte des US-Präsidenten immer mehr Risse seiner Macht sichtbar. Da sind die verlorenen Wahlen im Herbst, seine schlechten Umfragewerte, die unbefriedigende wirtschaftliche Entwicklung des Landes, vergleichsweise viele Gegner seiner Grönlandpolitik in seiner bislang weitestgehend widerspruchslosen republikanischen Partei oder auch die Ankündigung einer der größten Investorengesellschaften, Kapital aus den USA abziehen zu wollen. All das kündet davon, dass Trump den Höhepunkt seiner Macht überschritten hat.

  • 18.01.2026 – 17:13

    Sich von Trump nicht erpressen lassen

    Frankfurt (ots) - Den EU-Staaten bleibt im Streit mit US-Präsident Donald Trump um Grönland nach dessen Zolldrohungen gegen acht europäische Länder nichts mehr anderes übrig, als robust zu antworten. Sie müssen sich dabei trotz aller Abhängigkeiten von den USA nicht kleiner machen, als sie sind. Auch die Vereinigten Staaten haben ökonomisch in einem Zwist mit dem wichtigsten Handelspartner einiges zu verlieren. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 17:29

    Schmeicheln hilft nicht

    Frankfurt (ots) - Es mag so grotesk wie egal wirken, dass eine echte Friedensnobelpreisträgerin ihre Medaille an den US-Präsidenten weitergab. Weltpolitisch bedeutsam ist der Vorgang aus einem anderen Grund. Im Zentrum des Weltenchaos steht zwar Donald Trump. Doch der Wahnsinn geht nicht von ihm aus - sondern von all denen, die seine Spielchen mitspielen. Das Dumme ist nur: Das Kalkül geht nicht auf. Als führende Kritikerin von Venezuelas Ex-Präsident Maduro wollte ihn ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 17:23

    Europas Etappensieg

    Frankfurt (ots) - Die Europäer haben bei ihrem Streit mit der US-Regierung um Grönland immerhin einen Etappensieg errungen. Den Erfolg haben sie weniger ihrer Sprache der Macht zu verdanken, sondern einem unerwarteten Bündnispartner: der US-Bevölkerung. Sie ist gegen einen Zwist mit den europäischen Nato-Alliierten und gegen eine Annexion der Insel. Letzteres hält den Populisten Donald Trump wohl am ehesten davon ab, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Darauf wollen ...

    mehr
