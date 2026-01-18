PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Sich von Trump nicht erpressen lassen

Frankfurt (ots)

Den EU-Staaten bleibt im Streit mit US-Präsident Donald Trump um Grönland nach dessen Zolldrohungen gegen acht europäische Länder nichts mehr anderes übrig, als robust zu antworten. Sie müssen sich dabei trotz aller Abhängigkeiten von den USA nicht kleiner machen, als sie sind. Auch die Vereinigten Staaten haben ökonomisch in einem Zwist mit dem wichtigsten Handelspartner einiges zu verlieren. Politisch finden die Europäer zudem nicht nur die oppositionellen US-Demokraten, sondern auch einige der sonst Trump treuen Republikaner sowie die Mehrheit der US-Bevölkerung an ihrer Seite. Trump scheint mit seinem Vorgehen beim Thema Grönland erstmals die beiden verfeindeten politischen Lager geeint zu haben. Und die Beispiele China und Brasilien zeigen, dass Trump bei jenen nachgibt, die beharrlich und druckvoll verhandeln. Die Zeit des Schmeichelns sollte jedenfalls vorbei sein.

  • 16.01.2026 – 17:29

    Schmeicheln hilft nicht

    Frankfurt (ots) - Es mag so grotesk wie egal wirken, dass eine echte Friedensnobelpreisträgerin ihre Medaille an den US-Präsidenten weitergab. Weltpolitisch bedeutsam ist der Vorgang aus einem anderen Grund. Im Zentrum des Weltenchaos steht zwar Donald Trump. Doch der Wahnsinn geht nicht von ihm aus - sondern von all denen, die seine Spielchen mitspielen. Das Dumme ist nur: Das Kalkül geht nicht auf. Als führende Kritikerin von Venezuelas Ex-Präsident Maduro wollte ihn ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 17:23

    Europas Etappensieg

    Frankfurt (ots) - Die Europäer haben bei ihrem Streit mit der US-Regierung um Grönland immerhin einen Etappensieg errungen. Den Erfolg haben sie weniger ihrer Sprache der Macht zu verdanken, sondern einem unerwarteten Bündnispartner: der US-Bevölkerung. Sie ist gegen einen Zwist mit den europäischen Nato-Alliierten und gegen eine Annexion der Insel. Letzteres hält den Populisten Donald Trump wohl am ehesten davon ab, seinen Worten Taten folgen zu lassen. Darauf wollen ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 16:55

    Söders falscher Plan

    Frankfurt (ots) - Der Föderalismus mit seinen 16 Bundesländern braucht keine ziellose Debatte über die Existenzberechtigung einzelner Länder. Vielmehr müssen sich die Länder mit ihren unterschiedlichen Interessen und Parteifarben zusammenraufen und alles, was sinnvollerweise gemeinsam organisiert werden sollte, auch gemeinsam machen. Dafür kann die eine länderübergreifende Behörde im Süden, die andere im Norden und die nächste im Osten oder im Westen sitzen. Die ...

    mehr
