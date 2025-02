Bertelsmann SE & Co. KGaA

Das Blaue Sofa: Veranstaltungen im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2025

Mit drei Veranstaltungen rund um die Leipziger Buchmesse setzt Bertelsmann auch 2025 ein literarisches Zeichen

Maja Lunde, Takis Würger, Trude Teige u.a. stellen ihre aktuellen Bücher auf dem Blauen Sofa vor

Bücher und Bertelsmann sind untrennbar miteinander verbunden. 1835, also vor genau 190 Jahren, als kleiner Verlag gestartet, zählt Bertelsmann heute mit Penguin Random House die größte Publikums-Buchverlagsgruppe der Welt zu seinen Unternehmen. Im Rahmen der Leipziger Buchmesse wird Bertelsmann sein Bekenntnis zum Buch einmal mehr untermauern: Während der Messe, die vom 27. bis zum 30. März 2025 stattfindet, setzt Bertelsmann mit drei eigenen Veranstaltungen rund um das Blaue Sofa erneut ein literarisches Zeichen.

Seit 25 Jahren bietet Bertelsmann mit dem Blauen Sofa bedeutenden wie aufstrebenden Autor:innen eine Bühne, auf der sie ihre neuesten Bücher einem breiten Publikum vorstellen können. Rund um die Leipziger Buchmesse ist Bertelsmann auch in diesem Jahr an vielen Stellen involviert: Während die Penguin Random House Verlagsgruppe ihre Neuerscheinungen auf der Messe präsentiert, heißt die Bertelsmann Repräsentanz zwei Wochen vor Eröffnung der Messe deren diesjähriges Gastland - Norwegen - in Berlin willkommen. Der seit über 30 Jahren erfolgreiche "KrimiClub" bietet im Rahmen von "Leipzig liest" zwei mörderisch spannende Abende im Landgericht Leipzig, und in der Alten Börse am Leipziger Naschmarkt präsentieren Mareice Kaiser, Takis Würger, Bernhard Pörksen und Katharina Köller ihre neuesten Werke auf dem Blauen Sofa.

Die Veranstaltungen im Überblick:

Willkommen Norwegen! - Das Blaue Sofa begrüßt den Ehrengast der Leipziger Buchmesse 2025

Donnerstag, 12. März, 19.00 Uhr

Bertelsmann Repräsentanz, Unter den Linden 1, 10117 Berlin

Die Bertelsmann Repräsentanz heißt das Gastland der diesjährigen Leipziger Buchmesse -Norwegen - in Berlin willkommen. Ellen Hogsnes und Margit Walsø, die Kuratorinnen des Gastlandtauftritts, stellen gemeinsam das Konzept vor und geben einen Einblick in das Programm, das sie unter dem Motto "Traum im Frühling" gestaltet haben. Die Autor:innen Maja Lunde ("Für immer", btb), Johan Harstad ("Unter dem Pflaster liegt der Strand", Claasen) und Lars Elling ("Die Prinzen vom Birkensee", Penguin)stellen ihre aktuellen Bücher vor. Die Moderation übernehmen Marie-Christine Knop und Thomas Böhm.

Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der NORLA - Norwegian Literature Abroad gestaltet mit freundlicher Unterstützung der Leipziger Buchmesse und der Norwegischen Botschaft.

Das Blaue Sofa veranstaltet den KrimiClub im Landgericht Leipzig

Donnerstag & Freitag, 27. & 28. März, 19.00 Uhr

Landgericht Leipzig, Harkortstraße 9, 04107 Leipzig

Im Rahmen von Leipzig liest und in Kooperation mit dem Verein Kunst & Justiz veranstaltet Das Blaue Sofa auch 2025 den KrimiClub im Landgericht Leipzig. Jeweils vier Autor:innen stellen ihre Neuerscheinungen vor, geben Einblicke in ihr Schreiben und zeigen, wie vielfältig das Genre ist. Am Donnerstag sind zu Gast: Trude Teige, Max Annas, Sia Piontek und Tom Hillenbrand, am Freitag Volker Klüpfel, Elisa Hoven, Tore Renberg, Sarah Nisi. Die Moderation übernimmt jeweils Anouk Schollähn.

Das Blaue Sofa in der Leipziger Alten Börse

Samstag, 29. März, 19.30 Uhr

Alte Börse, Naschmarkt 1, 04109 Leipzig

Zur Leipziger Buchmesse 2025 findet das Blaue Sofa am Samstag, 29. März in der Alten Börse statt. Zu Gast sind Mareice Kaiser ("Ich weiß es doch auch nicht", Penguin), Takis Würger ("Für Polina", Diogenes), Katharina Köller ("Wild wuchern", Penguin) und Bernhard Pörksen ("Zuhören", Hanser). Die Moderation übernehmen Ariane Binder und Lara Sielmann.

Die Veranstaltung findet im Rahmen von "Leipzig liest" statt.

Über das Blaue Sofa

Das Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 2000 nahmen mehr als 3.100 Autor:innen hier Platz, um auf den Buchmessen und darüber hinaus ihre neuen Bücher vorzustellen. Das Format wurde in den vergangenen Jahren von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat gemeinsam gestaltet; seit 2023 führt Bertelsmann Das Blaue Sofa mit einem neuen Konzept in Alleinverantwortung weiter. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Abdulrazak Gurnah, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitenden, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 20,2 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.

