Pressefreiheit: am Abgrund der Demokratie

Die freie Presse ist ein Hassobjekt. Lieblingsfeind diverser Präsidenten, von Trump in den USA über Putin in Russland, von Erdogan in der Türkei über Milei in Argentinien (...) Das Ranking von Reporter ohne Grenzen zum Tag der Pressefreiheit gibt alljährlich darüber Auskunft. Doch die hässliche Mission dieser (Möchtegern)-Autokraten kann leicht den Blick darauf verstellen, dass die Pressefreiheit auch von anderer Seite bedroht ist: (...) auch die Bevölkerung eines Landes kann die Freiheit der Presse untergraben und infrage stellen. So wie in Deutschland. (...)

(Die freie Presse) muss als Teil der Lösung und nicht als Teil des Problems wahrgenommen werden. Dazu gehört das mediale Repräsentationsgefühl: Finden sich die Themen von Frau X und Herrn Y in der Berichterstattung wieder? Tragen Medien zur politischen Teilhabe bei? Vermitteln sie ein realistisches Bild der Verhältnisse? Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei die lokale Berichterstattung, denn sie lässt Menschen demokratische Prozesse vor Ort erleben. (...)

