Knossi geht offline! In "MISSION UNKNOWN: Atlantik" überqueren Knossi und weitere mutige Creator den Atlantischen Ozean

Vor 10 Minuten im Twitch-Stream verkündet: Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern können sich freuen - Entertainer Jens "Knossi" Knossalla geht für sein nächstes Format drei Wochen offline.

Er hostet die neue Adventure-Show "MISSION UNKNOWN: Atlantik" und begibt sich mit weiteren noch geheimen Creatorn in ein Abenteuer, das es bis dato noch nicht gegeben hat. In der "größten Challenge ihres Lebens" segeln sie gemeinsam über den Atlantischen Ozean - und damit ins Ungewisse. Abbrechen ist keine Option - egal, was passiert! Es wird eine Reise bis ans eigene Limit und eine Reise zu sich selbst - mit großen körperlichen und mentalen Herausforderungen!

Die produktionelle Verantwortung für "MISSION UNKNOWN: Atlantik" übernimmt die Banijay Productions Germany in Zusammenarbeit mit DLS Consulting GmbH. Banijay Media ist für die Vermarktung des Branded Entertainment Formats verantwortlich. Die Ausstrahlung ist für Anfang 2025 geplant.

Weitere Infos zum Format und den Creatorn sind noch streng geheim. Alle Neuigkeiten und ein erster Trailer werden hier bekannt gegeben:

Knossi: "Das Erlebnis rückt immer näher und ich wache jeden Morgen mit dem Gedanken auf 'Wieso tue ich mir das an?' Aber das wird ein Trip, den ein Creator noch nie vorher gemacht hat! Ich freue mich auf eine super Zeit mit meinen Freunden, auf Dinge, die passieren können, von denen vorher niemand eine Ahnung hatte, und auf tolle Gespräche mit den anderen! Ihr könnt euch dabei auf etwas freuen, was so im deutschsprachigen Raum neu ist!"

